Chris Tall hält Brandrede an die Gesellschaft: "Einfach nur noch krank"

Hamburg - Er hat die Schnauze voll! Comedian Chris Tall (34) ist eigentlich jemand, der sich mit öffentlicher Kritik sehr zurückhält, doch jetzt ist ihm der Kragen geplatzt. Hintergrund ist der rassistische Angriff auf seinen Kollegen Tutty Tran (37).

Comedian Chris Tall (34) hat sich mit einer Brandrede an die Gesellschaft gewandt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/christall_official (2)

Mit ernster Miene setzte sich Tall vor die Kamera und postete auf seinem Instagram-Kanal einen knapp siebenminütigen Monolog, den er mit den Worten "Heute mal ein etwas anderes Video von mir" begann.

Zunächst bekräftigte der 34-Jährige, dass er sich eigentlich mit Meinungen zurückhalte, weil er einfach "keinen Bock mehr auf diesen ganzen Hass, auf diese Beschimpfungen und Beleidigungen in den Kommentarspalten" habe. Doch aus aktuellem Anlass sah er sich gezwungen, etwas zu tun.

"Ein Kollege von mir, Tutty Tran, wurde auf der Straße einfach random angegriffen, im Sinne von ein blaues Auge gehauen, weil der eine andere Augenform hat als die meisten hier", erklärte der Komiker. "Es sind auch derartige Beleidigungen gefallen."

Diesen Vorfall nahm Tall zum Anlass, den Umgang in der Gesellschaft zu kritisieren. "Das ist einfach nur noch krank", gestand er. "Es ist tatsächlich so, dass es mich richtig umtreibt, es beschäftigt mich. Ich finde, so geht es einfach nicht mehr weiter."

Er könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum Menschen auf offener Straße aus ganz unterschiedlichen Gründen angegangen, beleidigt oder verprügelt werden. Einen Schuldigen hat er dafür auch. "Daran sind wir schuld", stellte er klar. "Daran sind keine Politiker schuld. Es gibt natürlich Dinge, die sie anheizen und befeuern, aber am Ende des Tages sind wir die Gesellschaft."