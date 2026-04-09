Comedian Paul Panzer sagt Auftritte "aufgrund eines schweren persönlichen Verlustes" ab

Köln - Der als Paul Panzer bekannte Comedian Dieter Tappert (54) hat wegen eines Trauerfalls bis auf Weiteres alle Auftritte abgesagt.

Ob die Auftritte von Paul Panzer nachgeholt werden können, steht aktuell noch nicht fest. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

"Aufgrund eines schweren persönlichen Verlustes im engsten Familienkreis" müsse er die aktuellen Tourauftritte bis zum 15. Mai leider verschieben, teilte der 54-Jährige via Instagram mit.

Er bemühe sich demnach zwar gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern um Ersatztermine. Sollte es aber nicht dazu kommen können, könnten Tickets allerdings auch an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Zu den Hintergründen wollte sein Management in Köln keine weiteren Angaben machen.

Geplant waren in dem Zeitraum Auftritte unter anderem in Berlin, Zürich, Augsburg, Cottbus und Bremen, die teils schon ausverkauft waren.