"Ich möchte sie heiraten und Kinder mit ihr": Vanessa verrät Beziehungs-Details über Serkan

Köln - Drama-Tag bei Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi (29)! Zum Auftakt der "Kampf der RealityAllstars"-Staffel am Mittwoch hatte Serkan seine Beziehung zu Vanessa öffentlich gemacht, einige Stunden später ist von Trennung die Rede. TAG24 hat die 29-Jährige zum Interview getroffen.

TAG24 traf Vanessa Brahimi (29) bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars". © Bildmontage: TAG24

"Serkans Plan war, mit mir hier in der ersten Reihe zu sitzen", erzählt die "The 50"-Kandidatin am Rande der KDRAS-Premiere am Mittwochabend. Doch die Beziehung des Ex-Freundes von Samira Yavuz (33) zu Vanessa ist over and out.

Beide hatten sich bei "Das große Promi-Büßen" kennengelernt, eine gegenseitige Anziehung wahrgenommen, sich aber wegen seines damaligen Kampfes um Ex Samira zurückgehalten.

Als öffentlich bekannt wurde, dass es bei den Vermählten kein Zurück gibt, habe der Ehebrecher Vanessa kontaktiert - und sich offenbar in sie verliebt.

"Serkan hat sehr große Worte für mich gefunden. Es hieß ganz oft, sie ist meine Seelenverwandte, meine Traumfrau, ich möchte sie heiraten, ich möchte Kinder mit ihr", so die 29-Jährige bei TAG24.

Nun also die Rolle rückwärts. Er soll behauptet haben, Vanessa habe sich nur etwas eingebildet. Sie wiederum spricht von echten Gefühlen. Ein großer Gegensatz. "Das ist halt Serkan: unberechenbar und nicht vorhersehbar!"

Von seinem Statement sei sie überrascht gewesen. "Ich wusste davon nichts. Er ist mir auch danach entfolgt auf Instagram auf einmal."