"Ich möchte sie heiraten und Kinder mit ihr": Vanessa verrät Beziehungs-Details über Serkan
Köln - Drama-Tag bei Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi (29)! Zum Auftakt der "Kampf der RealityAllstars"-Staffel am Mittwoch hatte Serkan seine Beziehung zu Vanessa öffentlich gemacht, einige Stunden später ist von Trennung die Rede. TAG24 hat die 29-Jährige zum Interview getroffen.
"Serkans Plan war, mit mir hier in der ersten Reihe zu sitzen", erzählt die "The 50"-Kandidatin am Rande der KDRAS-Premiere am Mittwochabend. Doch die Beziehung des Ex-Freundes von Samira Yavuz (33) zu Vanessa ist over and out.
Beide hatten sich bei "Das große Promi-Büßen" kennengelernt, eine gegenseitige Anziehung wahrgenommen, sich aber wegen seines damaligen Kampfes um Ex Samira zurückgehalten.
Als öffentlich bekannt wurde, dass es bei den Vermählten kein Zurück gibt, habe der Ehebrecher Vanessa kontaktiert - und sich offenbar in sie verliebt.
"Serkan hat sehr große Worte für mich gefunden. Es hieß ganz oft, sie ist meine Seelenverwandte, meine Traumfrau, ich möchte sie heiraten, ich möchte Kinder mit ihr", so die 29-Jährige bei TAG24.
Nun also die Rolle rückwärts. Er soll behauptet haben, Vanessa habe sich nur etwas eingebildet. Sie wiederum spricht von echten Gefühlen. Ein großer Gegensatz. "Das ist halt Serkan: unberechenbar und nicht vorhersehbar!"
Von seinem Statement sei sie überrascht gewesen. "Ich wusste davon nichts. Er ist mir auch danach entfolgt auf Instagram auf einmal."
Vanessa Brahimi über ihre gescheiterte Beziehung zu Serkan Yavuz
Kampf der RealityAllstars 2026: "Es sagt mehr als genug über ihn als Menschen aus"
Vanessa Brahimi sei "sehr verletzt und enttäuscht, vor allem, dass er hier heute nicht aufkreuzt. Es sagt mehr als genug über ihn als Menschen aus". Falsch gemacht habe das erstmals durch "Sommerhaus der Normalos" in Erscheinung getretene Reality-Sternchen nichts.
"Ich habe alles für diesen Mann getan. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich war die verständnisvollste Frau", sagt Vanessa. Doch die Situation mit Samira und den beiden gemeinsamen Kindern sei "eine Riesenbaustelle in Serkans Leben".
Die 29-Jährige stellt zudem klar, dass die Beziehung keine PR-Nummer ist. Denn: "Ich wollte mit Serkan nie irgendwie publik gesehen werden, weil ich wollte das für mich genießen, die Zeit mit ihm."
Höchstwahrscheinlich werden noch weitere Details von Serkan bei KDRAS angesprochen.
TV-Hinweis: "Kampf der RealityAllstars" zeigt RTLZWEI immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr. Bei RTL+ sind die Folgen vorab streambar.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI ; TAG24