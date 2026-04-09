TikTok-Pfleger hofft auf ein Wiedersehen mit geliebter "Oma Lotti" (†93)

Hamburg - Emotionaler Tag für Rashid Hamid (33): Der TikTok-Pfleger hat am Mittwoch der im März 2025 verstorbenen "Oma Lotti" (†93) gedacht. Diese hätte am 8. April ihren 95. Geburtstag gefeiert.

"Oma Lotti" (†93) und TikTok-Pfleger Rashid Hamid (33) waren ein Herz und eine Seele. © Instagram/pflege.smile

"Lotti, heute ist dein Geburtstag. Es tut weh zu wissen, dass du nicht mehr hier bist", schrieb der Influencer auf seinem Instagram-Kanal zu einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden. Er wolle die Gelegenheit nutzen, um sich bei seiner "besten Freundin" zu bedanken.

Der Hamburger erklärte: "Du weißt gar nicht, wie sehr du rückblickend mein Leben und das meiner Familie verändert hast. Du hast mir Chancen gegeben, die ich sonst vielleicht nie gehabt hätte." Rashid und "Oma Lotti" hatten sich mit gemeinsamen Videos eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut.

"Früher war es oft so, dass die Leute mich komisch angeschaut haben, wenn ich über die Straße gelaufen bin. Als wäre ich jemand, vor dem man sich in Acht nehmen müsste. Einfach, weil ich anders aussehe. Und dann kamst du und irgendwie hat sich alles verändert", verdeutlichte der 33-Jährige.

Entsprechend habe er der Verstorbenen sehr viel zu verdanken. "Wo auch immer du bist: Du bist immer in meinen Gedanken. Und du wirst für immer ein Teil meiner Geschichte bleiben. Danke für alles", unterstrich der Pfleger.