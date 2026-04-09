TikTok-Pfleger hofft auf ein Wiedersehen mit geliebter "Oma Lotti" (†93)
Hamburg - Emotionaler Tag für Rashid Hamid (33): Der TikTok-Pfleger hat am Mittwoch der im März 2025 verstorbenen "Oma Lotti" (†93) gedacht. Diese hätte am 8. April ihren 95. Geburtstag gefeiert.
"Lotti, heute ist dein Geburtstag. Es tut weh zu wissen, dass du nicht mehr hier bist", schrieb der Influencer auf seinem Instagram-Kanal zu einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden. Er wolle die Gelegenheit nutzen, um sich bei seiner "besten Freundin" zu bedanken.
Der Hamburger erklärte: "Du weißt gar nicht, wie sehr du rückblickend mein Leben und das meiner Familie verändert hast. Du hast mir Chancen gegeben, die ich sonst vielleicht nie gehabt hätte." Rashid und "Oma Lotti" hatten sich mit gemeinsamen Videos eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut.
"Früher war es oft so, dass die Leute mich komisch angeschaut haben, wenn ich über die Straße gelaufen bin. Als wäre ich jemand, vor dem man sich in Acht nehmen müsste. Einfach, weil ich anders aussehe. Und dann kamst du und irgendwie hat sich alles verändert", verdeutlichte der 33-Jährige.
Entsprechend habe er der Verstorbenen sehr viel zu verdanken. "Wo auch immer du bist: Du bist immer in meinen Gedanken. Und du wirst für immer ein Teil meiner Geschichte bleiben. Danke für alles", unterstrich der Pfleger.
Rashid Hamid gedenkt "Oma Lotti" anlässlich ihres Geburtstags
Rashid Hamid und "Oma Lotti" sogar im Miniatur Wunderland verewigt
Ob sich die beiden jemals wiedersehen, wisse er natürlich nicht, betonte Rashid. Aber: "Die Vorstellung, dass man all die Menschen, die man verloren hat, irgendwann wieder trifft … ist wunderschön."
Sollte das im Fall von "Oma Lotti" tatsächlich so eintreffen, würde ihm das besonders viel bedeuten. "Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen und dir all die Geschichten zu erzählen, die ich auch dank dir erleben darf", bekräftigte der Hamburger.
So könnte er ihr unter anderem erzählen, dass die beiden engen Freunde inzwischen sogar mit eigenen Figuren im Miniatur Wunderland verewigt sind. "Zwei kleine Figuren. Eine große Liebe. Wir trinken Tee. Für immer", hatte Rashid kurz nach "Oma Lottis" Tod verkündet.
Titelfoto: Instagram/pflege.smile