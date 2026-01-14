Unfall mitten in der Nacht: Comedian Bastian Bielendorfer verletzt

Köln - Kurz vor dem Start seiner "GameChanger"-Tour am Donnerstag (15. Januar) zeigt sich Comedian Bastian Bielendorfer (41) in den sozialen Medien auf Krücken. Seine Shows seien von der Verletzung aber nicht betroffen, beteuert der 41-Jährige.

Am Donnerstag startet Bastian Bielendorfer (41) mit seiner "GameChanger"-Tour. (Archivfoto) © IMAGO / Funke Foto Services

"Tadaaa ... das passiert, wenn Opa nachts aufs Klo will. Hingeknallt, Schmerzensschreie, ein toller Weg, aufzuwachen", schreibt der Podcaster zu einem Foto auf Instagram, das ihn mit der Gehhilfe zeigt.

Welche Verletzung genau er sich zugezogen hat, verrät Bielendorfer zwar nicht. Das Bild lässt aber vermuten, dass sein rechter Fuß in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Eine MRT-Untersuchung habe aber ergeben, dass "nichts langfristig kaputt" sei - auch, wenn er nun zunächst auf Krücken angewiesen ist.

Seine Fans dürfen aber aufatmen: Bielendorfer will wie geplant schon am Donnerstag in Erkenrath (NRW) wieder auf der Bühne stehen. Und auch alle weiteren Termine sollen stattfinden. Er wolle "einhundert Prozent geben", schränkt aber ein: "Nur etwas weniger dynamisch als sonst."