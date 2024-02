Comedy-Star wegen "aufgedunsenem" Gesicht angefeindet - Doch sie schlägt zurück!

New York City - Sich von der ganzen Welt Kommentare über sein Aussehen anhören zu müssen - das kann das Selbstbewusstsein regelrecht zerstören. Doch für Hollywood -Stars gehört es - leider - zum Alltag. Besonders heftig erwischte es in dieser Woche Amy Schumer (42). Doch die Comedian ließ die fiesen Sprüche nicht unkommentiert über sich ergehen.

Amy Schumer (42) musste einige fiesen Kommentare ertragen. © Jamie McCarthy / Getty Images via AFP

Die Komikerin und Schauspielerin war kürzlich bei Late-Night-Show-Host Jimmy Fallon (49) in der Sendung zu Gast, um über ihre Arbeit zu sprechen.

Doch viele Zuschauer achteten weniger auf ihre Worte als auf ihr Gesicht. In der Folge hagelte es massig miese, teilweise gehässige und beleidigende Kommentare zu Schumers Äußerem in den sozialen Medien.

Die 42-Jährige spielte in der Vergangenheit immer wieder selbst augenzwinkernd auf ihr Gewicht an, die Masse an Hassnachrichten ging ihr - und vielen ihrer Fans - nun aber eindeutig zu weit.

"Wie alle Frauen freue ich mich seit fast 20 Jahren über Feedback und Überlegungen zu meinem Aussehen", schrieb sie ironisch auf ihrer Instagram-Seite. Sie gab den fiesen Kommentatoren sogar in einem Punkt recht: Es würde stimmen, dass ihr Gesicht derzeit "aufgedunsener" sei als sonst.

Doch das hätte einen ganz bestimmten Grund!