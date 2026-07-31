Nächster Job-Hammer: Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber macht Schluss

Hamburg - Im Mai 2025 flimmerte die letzte Ausgabe der " Tagesschau " mit Constantin Schreiber (47) als Sprecher über die Bildschirme. Danach wechselte er als Reporter zum Medienhaus Axel Springer. Doch Ende des Jahres 2026 ist damit nun auch Schluss.

In einem Reel auf Instagram bestätigte Constantin Schreiber (47) die Neuigkeiten. © Screenshot/Instagram/constantinschreiber

"Ich habe mich schon vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten entschieden, künftig neue Wege zu gehen. Von Axel Springer verabschiede ich mich also zu Ende des Jahres", bestätigte Schreiber am Donnerstagmittag in seinem neuesten Reel auf Instagram.

Für das Medienhaus arbeitet er als Global Reporter. In dieser Funktion berichtete er vor allem aus Israel und dem Nahen Osten. Doch weshalb nun der Schlussstrich?

"Ich werde dann 2027 eine neue Aufgabe annehmen", lässt der 47-Jährige durchblicken. Was genau das sein wird, lässt er jedoch offen.

Dennoch blickt er positiv auf das letzte Jahr zurück. "Es war sehr spannend, insbesondere natürlich in Israel, als der Krieg mit dem Iran ausbrach und ich das so unmittelbar eine Zeit lang verfolgen konnte."

Und nicht nur an seine Erfahrungen als Reporter erinnert er sich gerne. Auch das Unternehmen bezeichnet Schreiber nach eigenen Angaben als "spannend und dynamisch". Rund eineinhalb Jahre arbeitete der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher mit Blick auf Ende des Jahres dann bei Axel Springer.