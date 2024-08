"Bin definitiv nicht schwul": Coras Mutter berichtet von Gespräch mit Ralf Schumacher

Köln - Der Zoff zwischen Rennfahrer Ralf Schumacher (49) und seiner Ex-Frau Cora Schumacher (47) um Ralfs Coming-out zieht weitere Kreise. Nun hat sich auch die Mutter von Cora in die Diskussion eingemischt. Ingrid Brinkmann (70) beteuert in einem Interview, Ralf habe ihr in der Vergangenheit persönlich gesagt, nicht schwul zu sein.