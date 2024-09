Nächste Runde im Schumacher-Rosenkrieg: Jetzt bekommt Cora Post von Ralfs Anwalt

Cora Schumacher (47) äußert sich bei Instagram immer wieder zur Ehe mit Ex-Mann Ralf (49). © Henning Kaiser/dpa

Während Ralf in den letzten Tagen verschiedene Liebesinterviews gegeben hat und darin betont, wie wohl er sich mit seinem neuen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (34) fühlt, bekommt sie von ihm eine "fröhliche Unterlassungserklärung", wie Cora ihren Fans auf Instagram berichtet.

Passend dazu teilt die 47-Jährige das Schreiben des Anwalts auch direkt in ihrer Story.

"Eine ernst gemeinte Aussprache sieht in meinen Augen etwas anders aus", schreibt sie dazu.

Konkret geht es bei dem Schreiben darum, dass Cora in der Öffentlichkeit behauptet hatte, am Ende der Ehe selbst herausgefunden zu haben, dass der ehemalige Formel-1-Pilot schwul sei. Eine Aussage, die Ralf so nicht stehen lassen will.