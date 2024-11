Cora Schumacher meldet sich aus Klinik - und feuert erneut gegen Ex-Mann Ralf!

Düsseldorf - In den letzten Wochen war es auf dem Instagram-Kanal von Cora Schumacher (47) ziemlich ruhig geworden - bis jetzt! Denn am Freitag meldete sich die Ex-Frau von Ralf Schumacher (49) zurück - und zwar aus einer Klinik, wie sie offenbarte. Das war allerdings noch nicht alles.

Cora Schumacher (47) meldete sich am Freitagabend auf ihrem Instagram-Kanal zurück. © Instagram/coraschumacher

Zuletzt war es im vor Wochen entbrannten Rosenkrieg zwischen Cora und Ralf, nachdem dieser sich öffentlich geoutet hatte, wieder still geworden. Das Kriegsbeil scheint Cora jedoch immer noch nicht begraben zu haben!

Zunächst offenbarte die 47-Jährige gegenüber ihren rund 466.000 Instagram-Fans jedoch in ihrer Story, dass sie sich derzeit in therapeutischer Behandlung befindet - in einer Tagesklinik, wie Cora erklärte.

"Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate waren sehr intensiv, haben viel Kraft von mir gefordert und viele alte Wunden und Traumata durch die aktuellen Geschehnisse und die wiederholten medialen Hetzkampagnen aufgerissen", berichtete die Düsseldorferin, die sich daraufhin therapeutische Hilfe gesucht habe. Auch die teils bodenlosen Kommentare, mitunter, dass Cora sich "auslöschen" solle, hatten ihr heftig zugesetzt.

Dann setzte Cora zu einem Statement an, das sich über mehrere Story-Slides zog. Im Fokus war dabei Ex-Mann Ralf!