Cora Schumacher meldet sich mit kryptischem Post: Was will sie mit diesen Zeilen sagen?

Düsseldorf - Nachdem sie sich Ende des vergangenen Jahres in eine psychiatrische Behandlung begeben hat, war es lange ruhig um Cora Schumacher (48). Am Dienstag hat sich die Düsseldorferin allerdings mit einem kryptischen Instagram -Post bei ihren Fans gemeldet.

Alles in Kürze

Zuletzt hat Cora Schumacher (48) für Schlagzeilen gesorgt, indem sie sich zu den Gerüchten zu ihrer angeblichen Scheinehe mit Ralf Schumacher (50) geäußert hat. © Henning Kaiser/dpa

Zu einem Bild, das die 48-Jährige in einer Porträtansicht zeigt, schreibt Cora: "Zu oft werden Menschen auf das reduziert, was außen sichtbar ist - als wäre das alles, was zählt."

Diese Oberflächlichkeit, von der sich viele Menschen blenden lassen würden, sei allerdings "eng und begrenzt", führt die Ex-Frau von Ralf Schumacher (50) aus und ergänzt: "Doch wahre Stärke zeigt sich darin, sich davon zu lösen und den Mut zu haben, wirklich man selbst zu sein."

Sie habe durch ihre Vergangenheit gelernt, "dass meine Gesundheit und mein Wohl" wichtiger seien als die Erwartungen von anderen oder gar wirtschaftliche Interessen, führt Cora aus.

Außerdem betont sie, dass sie ab sofort ihre "eigenen Grenzen" setzen wolle und selbst entscheide, "wie ich mich zeige". Schließlich sei das, was einen besonders macht, "nicht die Fassade, sondern unsere Einzigartigkeit und Authentizität", beendet die 48-Jährige ihren Post.