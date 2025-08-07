Schein-Ehe mit Ralf? Cora Schumacher bricht ihr Schweigen
Düsseldorf - Cora Schumacher (48) spricht Klartext über ihre Ehe mit Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (50) und geht dabei auf alte Gerüchte rund um eine angebliche Scheinehe ein.
Alles in Kürze
- Cora Schumacher spricht über ihre Ehe mit Ralf Schumacher.
- Ralf outete sich 2024 als schwul.
- Cora fühlte sich alleingelassen von Ralf.
- Gerüchte über eine Scheinehe belasteten die Ehe.
- Cora wirkt heute mit sich im Reinen.
In einem Interview mit Oliver Pocher auf dessen neuer Plattform "POCHER.Club" lässt Cora tief blicken.
Denn nachdem Ralf 2024 öffentlich gemacht hatte, dass er auf Männer steht, spekulierten viele, ob die Ehe nur Show war.
Ein Thema, bei dem auch Oliver Pocher im Interview nochmal genauer nach hackt.
Cora kontert allerdings trocken: "Dann wäre ich ja jetzt reich, wenn das so gelaufen wäre."
Cora fühlte sich alleingelassen von Ralf
Sie erzählt, dass sie Ralf damals mehrmals gefragt habe, ob es etwas gäbe, was sie wissen müsse. Eine klare Antwort habe sie allerdings nie bekommen. Stattdessen blieb sie mit ihren Zweifeln allein.
Besonders bitter findet sie aber, dass Ralf die Dinge nie gerade gerückt hat, als die Gerüchte über eine Scheinehe durchs Land zogen.
Trotzdem sitzt vor Pocher keine verbitterte Ex-Frau, sondern eine, die mit sich im Reinen wirkt. Die Ehe mit Ralf ging von 2001 bis 2015, ein gemeinsamer Sohn verbindet die beiden bis heute.
