So erklärt Cora Schumacher den Chatverlauf-Leak von Ex-Mann Ralf!

Zwischen Cora Schumacher und Ex-Mann Ralf herrscht derzeit dicke Luft. © Instagram/coraschumacher

Zwischen Cora und Ralf könnte die Luft derzeit nicht dicker sein. Nachdem die Düsseldorferin jüngst in einem Interview betont hatte, erst durch die Medien vom Coming-out ihres Ex-Mannes erfahren zu haben, schoss Ralf kurz darauf öffentlich zurück - teilte sogar einen privaten Chatverlauf, der das Gegenteil beweisen sollte.

Das ließ die 47-Jährige jedoch nicht auf sich sitzen! Cora reagierte prompt und setzte noch am Freitag ein Statement in ihrer Instagram-Story ab, in dem sie erneut schwere Vorwürfe gegen den Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) erhob.

"Und du verklagst mich ernsthaft seit 10 Jahren, dass ich angeblich deine Persönlichkeitsrechte nicht wahre, während du meine ungeniert verletzt, anstatt einfach mal auf mich zuzugehen und mir wenigstens jetzt mal die Wahrheit zu sagen?!", zeigte sich die einstige Rennfahrerin fassungslos über die Reaktion ihres Ex-Mannes.

"Du weißt sehr genau, dass du mir Étienne lediglich als deinen Assistenten vorgestellt hast!!", wetterte Cora und hatte auch eine Erklärung für ihre Chat-Nachricht an den Franzosen parat, die sie bereits im Oktober 2023 versendet hatte.