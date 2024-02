Cora Schumacher rechnet ab und spricht erstmals über Eklat mit ihrem Begleiter!

Cora Schumacher (47) beendete ihren Aufenthalt im Dschungelcamp aus eigenen Stücken. © Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)

Bereits nach drei Tagen warf die einstige Schwägerin von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) im RTL-Dschungelcamp aufgrund gesundheitlicher Probleme das Handtuch. Die Schlagzeilen beherrschte sie trotzdem.

Nicht nur das Affären-Drama mit Oliver Pocher (45) sorgte für Gesprächsstoff, sondern vor allem auch der eskalierte Zoff mit ihrem engen Freund und Vertrauten im Hotel Imperial. Kunze wechselte daraufhin sogar die Unterkunft.

Warum Cora wollte, dass ihr Freund Down Under verlässt, weiß er nicht, hat aber eine Vermutung: "Ich denke, sie hat ihre Wut, Enttäuschung und ihren Stress einfach auf mich projiziert. Ich bin weder ihr Lakai noch Mitarbeiter", so der 50-Jährige.

Das frühere Erotik-Model hatte über ihr Management ausrichten lassen, sich zu dem Thema nicht zu äußern. Am Flughafen in Brisbane brach sie jetzt mit diesem Vorsatz und stellte gegenüber RTL klar: "Ne, die Tür ist zu. Ich habe erstmal keinen Klärungsbedarf!"