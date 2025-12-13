"Hat mich die Angst erwischt": Cora Schumacher völlig aufgelöst und voller Tränen
Köln - Lange Zeit hat sich Cora Schumacher (48) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch vor wenigen Wochen ist sie wieder aufgetaucht. Jetzt hat sie einen sehr persönlichen Moment mit ihren Anhängern geteilt.
Dass sich die Ex-Frau des sechsmaligen Formel-1-Grand-Prix-Siegers Ralf Schumacher (50) nicht zu schade ist, ihre Emotionen zu zeigen, weiß man spätestens seit ihrem Auftritt im "Dschungelcamp".
Jetzt hat sie einen sehr persönlichen Moment von sich geteilt, bei dem sie in Tränen ausbricht. In ihrer Instagram-Story berichtete die 48-Jährige von einem Besuch beim Zahnarzt, der dafür sorgte, dass sie mit verweinten Augen und sichtlich berührt zu sehen gewesen ist.
"Heute hat mich die Angst erwischt", verriet sie ihren rund 447.000 Anhängern auf ihrem Instagram-Kanal.
Weitere Aufnahmen machten klar, dass dem ehemaligen Erotikmodel zwei Zähne gezogen werden musste.
"Ich dachte, dass mich niemand mehr sprachlos machen könnte", ließ Cora in ihrer Story wissen.
Cora Schumacher teilt Bilder des schmerzhaften Eingriffs
Anschließend veröffentlichte die Reality-TV-Teilnehmerin noch Fotos, die den schmerzhaften Eingriff detailliert aufzeigten. So konnte man auf einem grünen Operationstuch rot verschmierte Tupfer sowie blutige Splitter des gezogenen Zahns neben einer Zange sehen.
Zu dem Bild schrieb sie: "anxiety attack", was auf Deutsch Panikattacke heißt. Ob die Panikstörung wegen der Schmerzen oder wegen des Eingriffes an sich ausgelöst wurde, ließ Cora jedoch offen.
Allerdings schien es ihr später wieder besser zu gehen. Denn nach einer kurzen Verschnaufpause meldete sich die 48-jährige Mutter von Motorsportler David Schumacher (24) aber nochmals aus dem Bett bei ihren Fans.
"Funktioniert das immer noch, um von der Zahnfee Geld zu bekommen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?", wollte die gebürtige Rheinländerin abschließend scherzhaft von ihren Anhängern wissen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/coraschumacher (Screenshots)