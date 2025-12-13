"Hat mich die Angst erwischt": Cora Schumacher völlig aufgelöst und voller Tränen

Köln - Lange Zeit hat sich Cora Schumacher (48) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch vor wenigen Wochen ist sie wieder aufgetaucht. Jetzt hat sie einen sehr persönlichen Moment mit ihren Anhängern geteilt.

Cora Schumacher (48) erlebte bei einem Zahnarztbesuch eine Panikattacke. © Henning Kaiser/dpa

Dass sich die Ex-Frau des sechsmaligen Formel-1-Grand-Prix-Siegers Ralf Schumacher (50) nicht zu schade ist, ihre Emotionen zu zeigen, weiß man spätestens seit ihrem Auftritt im "Dschungelcamp".

Jetzt hat sie einen sehr persönlichen Moment von sich geteilt, bei dem sie in Tränen ausbricht. In ihrer Instagram-Story berichtete die 48-Jährige von einem Besuch beim Zahnarzt, der dafür sorgte, dass sie mit verweinten Augen und sichtlich berührt zu sehen gewesen ist.

"Heute hat mich die Angst erwischt", verriet sie ihren rund 447.000 Anhängern auf ihrem Instagram-Kanal.

Weitere Aufnahmen machten klar, dass dem ehemaligen Erotikmodel zwei Zähne gezogen werden musste.

"Ich dachte, dass mich niemand mehr sprachlos machen könnte", ließ Cora in ihrer Story wissen.