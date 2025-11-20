Cora Schumacher zurück im TV: Hier gibt sie erstes Interview nach langer Pause
Düsseldorf - Raus aus den eigenen vier Wänden und zurück auf die TV-Bildschirme! Cora Schumacher (48) meldet sich nach viermonatiger Pause wieder in den Medien.
Zur Erinnerung: Erst Ende Juli hatte Autovermietung "SIXT" Cora an Land gezogen, um eine Persiflage an Ex-Mann Ralf (50) und dessen Kooperationspartner zu senden.
Kurz darauf tauchte die 48-Jährige wieder ab, war zeitweise nur durch kryptische Post rund um ihre Psychotherapie in Erscheinung getreten.
Jetzt zeigt sie sich aber wieder vor der TV-Kamera! Zum Bergfest teilt die Ex-Rennfahrerin mehrere Storys auf Instagram, die sie hinter den Kulissen vom "SAT1-Frühstücksfernsehen" zeigen.
Dazu schreibt Cora, dass es Zeit wäre, wieder aufzutauchen. "Ich bin noch immer dabei, mich zu erholen und an meiner 'psychischen Gesundheit' zu arbeiten. Aber nächstes Jahr werde ich wieder aufstehen."
Ob sie damit wohl die Teilnahme an einer TV-Show meint?
Cora Schumacher kann wieder strahlen
Wie sie weiter erklärt, habe sie das Rampenlicht zeitweise verlassen, "um zu überleben".
Tatsächlich soll ihr die öffentliche Schlammschlacht mit Ralf und Sohn David (24) derart zugesetzt haben, dass dunkle Gedanken die Überhand gewonnen hätten. "Nach meinem Zusammenbruch gab es Tage, an denen ich nicht mehr hier sein wollte. Kein Selbstvertrauen, kein Selbstwertgefühl. Nur PTBS [Posttraumatische Belastungsstörung], Medikamente und ein taubes Überleben."
Final am Ziel angekommen ist sie nach eigener Aussage trotz ihrer Mini-Comebacks aber offenbar noch nicht. "Heilung braucht Zeit, und ich lerne, dass es da draußen immer noch gute Seelen gibt. Vielleicht finde ich deshalb Schritt für Schritt meinen Weg zurück."
Vor rund einem Jahr bekriegten sie und TV-Experte Ralf sich vor den Augen der Medienlandschaft bis aufs Übelste. Immer wieder ging es um heimliche Intrigen aus der Vergangenheit, Lügen oder um den gemeinsamen Sohn.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher