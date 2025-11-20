Cora Schumacher zurück im TV: Hier gibt sie erstes Interview nach langer Pause

Düsseldorf - Raus aus den eigenen vier Wänden und zurück auf die TV-Bildschirme! Cora Schumacher (48) meldet sich nach viermonatiger Pause wieder in den Medien.

Per Kamera lässt sich Cora Schumacher (48) hinter den Kulissen bei Sat.1 begleiten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Cora Schumacher

Zur Erinnerung: Erst Ende Juli hatte Autovermietung "SIXT" Cora an Land gezogen, um eine Persiflage an Ex-Mann Ralf (50) und dessen Kooperationspartner zu senden.

Kurz darauf tauchte die 48-Jährige wieder ab, war zeitweise nur durch kryptische Post rund um ihre Psychotherapie in Erscheinung getreten.

Jetzt zeigt sie sich aber wieder vor der TV-Kamera! Zum Bergfest teilt die Ex-Rennfahrerin mehrere Storys auf Instagram, die sie hinter den Kulissen vom "SAT1-Frühstücksfernsehen" zeigen.

Dazu schreibt Cora, dass es Zeit wäre, wieder aufzutauchen. "Ich bin noch immer dabei, mich zu erholen und an meiner 'psychischen Gesundheit' zu arbeiten. Aber nächstes Jahr werde ich wieder aufstehen."

Ob sie damit wohl die Teilnahme an einer TV-Show meint?