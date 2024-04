Renten-Schock für Cora Schumacher: TV-Bekanntheit droht Mini-Altersvorsorge

Düsseldorf - In Deutschland spricht man bekanntlich nicht so gerne über seine Finanzen . Für Cora Schumacher (47) gilt das jedoch nicht. In der Sat.1-Doku "Über Geld spricht man doch" gibt die TV-Bekanntheit erstaunlich offene Einblicke in ihre finanzielle Situation.

TV-Bekanntheit Cora Schumacher (47) hat in der neuen Sat1-Doku "Über Geld spricht man doch" Einblicke in ihre Finanzen gewährt. © Henning Kaiser/dpa

Was kaum jemand über die 47-Jährige weiß: Cora hat einiges Kapital in Immobilien gesteckt - auch, wenn man ihr die Rolle der knallharten Geschäftsfrau aufgrund ihrer Teilnahme an Dschungelcamp, "Promi Big Brother" und Co. nicht so recht zutrauen mag.

Diese Geldanlage sei umso wichtiger für sie, da sie nach aktuellem Stand lediglich 148 Euro Rente bekommen würde, wie sie in der Doku verrät.

"Das ist für mich ein totaler Hammer!", meint sie dazu. Ihr sei aber sowieso schon bewusst, dass sie aufgrund ihrer Selbstständigkeit auch alleine für ihre Altersvorsorge zuständig ist - ganz so, wie auch viele andere Selbstständige.

"Ich habe mein Geld gut investiert und natürlich denke ich auch heute schon daran, dass das alles für die Rente mit reicht", versichert die Ex-Frau vom ehemaligen Formel 1-Piloten Ralf Schumacher (48) daher auch gegenüber t-online.