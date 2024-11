Jetzt geht es auch noch um Geld: So viel soll Cora Schumacher der Rechtsstreit mit Ralf kosten!

"Ich glaube, dass er schon seit vielen Jahren mit seiner Sexualität gekämpft haben muss, und damit seine Orientierung auch öffentlich zu leben. Das gibt ihm aber nicht das Recht, seine Konflikte auf mich zu projizieren und so mit Menschen umzugehen, die man angeblich mal geliebt haben soll", so Cora über die Hintergründe.

Die Ex-Frau des ehemaligen Rennfahrers glaubt auch zu wissen, warum Ralf so vehement darauf beharrt in dem seit Monate andauernden Streit, um sein im Juli öffentlich gemachtes Coming-out Recht zu bekommen.

Cora sieht das aber offenbar weiterhin anders und sich weiter im Recht: "Durch die Therapie wird mir erst jetzt deutlich, dass mich keine Schuld trifft", so die 47-Jährige gegenüber der Zeitung. Aktuell besucht sie sich wegen ihrer psychischen Probleme durch den Streit regelmäßig eine Tagesklinik.

Ralf Schumacher (49) will weiter juristisch seine Sicht der Dinge durchsetzen und schickt Unterlassungs-Schreiben an seine Ex-Frau Cora. (Archivbild) © Erwin Scheriau/APA/dpa

Wegen der gesundheitlichen Probleme hat sie nun auch bereits mehrere TV-Produktionen absagen müssen, an der die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin gerne mitgewirkt hätte.

Da diese Einnahmen wegfallen, drohen ihr jetzt die Kosten für den anhaltenden Streit mit Ralf über den Kopf zu wachsen. Ein ungleiches Duell: Schließlich hat der jüngere Bruder von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher (55) während seiner Motorsport-Karriere beträchtliche Summen kassiert, kann sich die horrenden Rechnungen für die Juristen offenbar problemlos leisten.

Sollte der Knoten in dem seit Monaten schwelenden Streit nicht platzen, könnte für Cora am Ende also nicht nur die Gesundheit, sondern auch die finanzielle Existenz auf dem Spiel stehen.