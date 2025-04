Ehemaliger Hollywood-Kinderstar mit 98 Jahren verstorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Cora Sue Collins starb im Alter von 98 Jahren. © Facebook/Screenshot/Hollywood Unwrapped

Wie ihre Tochter Susie Krieser dem "Hollywood Reporter" mitteilte, starb Collins am 27. April im Alter von 98 Jahren in ihrem Haus in Beverly Hills an den Folgen eines Schlaganfalls.

Nur wenige Tage zuvor hatte die Schauspielerin noch ihren Geburtstag gefeiert.

Collins Karriere begann im Alter von nur vier Jahren - und das völlig unerwartet: Eine Frau entdeckte sie, als sie mit ihrer Mutter und Schwester zur Schulanmeldung unterwegs war.

Kurz darauf wurde sie zu einem großen Casting bei Universal eingeladen - der Beginn ihrer steilen Kinderkarriere.