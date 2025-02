Cosimo und Nathalie heiraten: Budget-Explosion und Gäste-Drama - "Angst, dass wir uns das nicht leisten können"

Nathalie Gaus (34) und Cosimo Citiolo (43) legen ihre Hochzeit in die Hände einer Hochzeitsplanerin. © RTLZWEI/Picture Puzzle Medien

Das Paar lernte sich 2019 ganz klassisch im Club in Köln kennen und später lieben. Im August 2023, vier Jahre später, folgte der romantische Antrag im TV. Relativ schnell soll dann auch geheiratet werden, denn der selbst ernannte "Checker vom Neckar" weiß: "Wenn man nichts zum Naschen hat, dann geht man woanders naschen."

Für beide steht schnell fest: Der große Tag soll in Italien, besser gesagt in Cosimos Heimat Apulien stattfinden. Weniger einig sind sich die beiden dagegen bei der Organisation ihrer Hochzeit. Während der gebürtige Stuttgarter alles selber planen will, wünscht sich Nathalie eine Weddingplannerin.

Bei einem Termin mit Hochzeitsplanerin Sanela Ziesmann-Serifov wird das Paar auf den Boden der Tatsachen geholt. Nicht nur die knappe Zeit von sechs Monaten sitzt den beiden im Nacken, auch ihr Budget von 40.000 Euro könnte knapp werden.

Trotz Mindesthonorar von 4500 Euro entscheiden sich Cosimo und Nathalie für Sanela als Organisatorin ihrer Hochzeit. Ob sie sich das alles am Ende überhaupt leisten können?