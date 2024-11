"Crazy in Love" an Elite-Uni? Beyoncé bekommt ihre ganz eigene Vorlesung

Die Universität Yale widmet eine Vorlesung der weltberühmten Sängerin Beyoncé (43). © JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Im nächsten Frühlingssemester können interessierte Studenten dann eine Vorlesung besuchen, die sich ganz dem kulturellen Erbe rund um die "Crazy in Love"-Sängerin widmet, wie ABC News berichtet.

Unter dem Titel "Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music" konzentriert sich der Kurs auf die Alben der Musikerin und ihr Engagement für soziale und politische Ideologien.

Professorin Daphne Brooks, die den Kurs leiten wird, setzt dabei sogar auf Filmmaterial und Live-Auftritte der Pop-Ikone, um ihren Schülern mehr über schwarze Intellektuelle mitzugeben.

"Wir werden die Art und Weise ernst nehmen, in der die kritische Arbeit und die intellektuelle Arbeit einiger unserer größten Denker der amerikanischen Kultur mit Beyoncés Musik in Einklang stehen, und darüber nachdenken, wie wir ihre Philosophien auf ihre Arbeit anwenden können", so Brooks über ihren neuen Kurs.

In ihre Musik lässt Beyoncé die jahrhundertelange Unterdrückung von Geschlechtern und Menschen verschiedener Herkünfte einfließen. Brooks ist beeindruckt davon, wie die Sängerin damit das Bewusstsein der Gesellschaft schärft und sieht darin den Mehrwert für ihren Kurs.