"Dachte, ich würde sterben": Lewis Capaldi macht weitere Krankheit öffentlich

Im September vergangenen Jahres machte Lewis Capaldi (26) seine Diagnose öffentlich: Er leidet unter dem Tourette-Syndrom. © Cooper Neill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Immer wieder kommt es aufgrund des Syndroms dazu, dass Capaldi einige Songs auf seiner Europa-Tour "Broken by Desire to Be Heavenly Sent" nicht zu Ende spielen kann. Erst im Februar dieses Jahres passierte ihm genau dies während seines weltbekannten Hits "Someone You Loved" in Frankfurt.

Kurzerhand übernahmen dort seine Fans und beendeten die Ballade, sodass der Sänger eine kurze Pause einlegen konnte.

Seitdem der 26-Jährige seine Erkrankung öffentlich gemacht hat, gibt er immer wieder Einblicke in seine Gesundheit. So auch in seiner bald erscheinenden Netflix-Dokumentation "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now".



Darin ging er jedoch nicht nur auf das Syndrom, sondern auch auf seine derzeitige mentale Gesundheit ein.

Wie nun das britische Blatt Metro berichtete, erklärte er kurz darauf, dass es ihm schwergefallen sei, sich die Dokumentation selbst anzuschauen: "Es ist eine ziemlich deprimierende Doku, wenn ich ehrlich mit Euch bin."

"Als ich den ersten Entwurf angeschaut habe, war ich überrascht und habe mich gefragt, ob ich am Ende tot sein würde", erklärte er weiter. "Ich dachte mir: 'Moment', denn es war wirklich traurig."