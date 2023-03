Lewis Capaldi musste von seiner Mutter von einem One-Night-Stand abgeholt werden

Lewis Capaldi (26) ist mittlerweile weltbekannt. Das tut der Beziehung zu seiner Mutter keinen Abbruch. © Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

So geht es zumindest Lewis Capaldi (26, "Someone You Loved", "Before You Go"), wie er in dem Trailer für seine neue Netflix-Dokumentation "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now" durchblicken ließ.

Darin öffnet er sich seinen Fans und gibt tiefe Einblicke in seine Karriere, sein Innenleben und seine Angstzustände, die seit seinem Durchbruch ein fester Bestandteil seines Lebens geworden sind.

Während er der Kamera also sein Herz ausschüttet und dabei auch äußerst emotional wird, nutzt seine Mutter Carol die Chance, um ihren geliebten Sohnemann ein bisschen aufzuziehen.

So erklärte sie der Kamera gegenüber, dass Capaldi noch einiges zu tun habe, um vollends "erwachsen zu werden".

Um nur ein Beispiel zu nennen, packte sie grinsend aus: "Du musstest Deine Mutter anrufen, damit sie Dich von Deinem One-Night-Stand abholt."