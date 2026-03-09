Angst, verfolgt zu werden: Dagi Bee berichtet von Übergriff eines Fans

Düsseldorf - Quasi über Nacht wurden Dagi Bee (31) und LiontTV (33) zu Stars. Allerdings haben die beiden YouTube -Bekanntheiten auch einen hohen Preis dafür bezahlt - denn Fans hätten oft die Grenzen überschritten.

LiontTV (33, bürgerlich Timoteo Gonzalez) und Dagi Bee (31, Dagmar Kazakov) sprechen über den hohen Preis, den sie für ihre Bekanntheit bezahlt haben. © YouTube/LIONTTV (Screenshot)

"Du wurdest auf den Mund geküsst", erinnert sich Timoteo Gonzalez im Podcast "Rewind by Liont & Ricksher", an einen Übergriff auf seine damalige Freundin.

Der unschöne Vorfall habe sich einst auf einem Fantreffen ereignet. Demnach habe der Anhänger die Nähe missbraucht und seine Lippen auf die von Dagmar Kazakov gedrückt.

Im Anschluss daran habe sie sich sofort den Mund ausgespült. Inzwischen habe sie aber gelernt, sich zu schützen, wie sie im Gespräch mit ihrem Ex-Partner verrät.

Das habe dazu geführt, dass Dagi "die ganze Zeit nur in der Wohnung" gewesen und "nur nachts irgendwo hingefahren" sei, "weil ich Angst hatte, dass die Leute mich verfolgen", wie die heute 31-Jährige gesteht.

Zuvor seien die Fans sogar so weit gegangen, dass sie Fotos von ihr und ihrem jetzigen Ehemann Eugen (31) gemacht hätten, mit dem sie damals gerade zusammen gewesen sei.