Angst, verfolgt zu werden: Dagi Bee berichtet von Übergriff eines Fans
Düsseldorf - Quasi über Nacht wurden Dagi Bee (31) und LiontTV (33) zu Stars. Allerdings haben die beiden YouTube-Bekanntheiten auch einen hohen Preis dafür bezahlt - denn Fans hätten oft die Grenzen überschritten.
"Du wurdest auf den Mund geküsst", erinnert sich Timoteo Gonzalez im Podcast "Rewind by Liont & Ricksher", an einen Übergriff auf seine damalige Freundin.
Der unschöne Vorfall habe sich einst auf einem Fantreffen ereignet. Demnach habe der Anhänger die Nähe missbraucht und seine Lippen auf die von Dagmar Kazakov gedrückt.
Im Anschluss daran habe sie sich sofort den Mund ausgespült. Inzwischen habe sie aber gelernt, sich zu schützen, wie sie im Gespräch mit ihrem Ex-Partner verrät.
Das habe dazu geführt, dass Dagi "die ganze Zeit nur in der Wohnung" gewesen und "nur nachts irgendwo hingefahren" sei, "weil ich Angst hatte, dass die Leute mich verfolgen", wie die heute 31-Jährige gesteht.
Zuvor seien die Fans sogar so weit gegangen, dass sie Fotos von ihr und ihrem jetzigen Ehemann Eugen (31) gemacht hätten, mit dem sie damals gerade zusammen gewesen sei.
LiontTV vergleicht sich und Dagi Bee mit einer Pokémonkarte
Doch nicht nur mit den zahlreichen Fans habe es Ärger gegeben, sondern auch innerhalb der Branche sei es hinter den Kulissen hart zugegangen.
"Man hat uns einfach als Produkt dahingestellt", erzählt die 31-Jährige, die vor allem von extremen Situationen auf Events und Touren spricht.
Wie eine Pokémonkarte habe man Dagi und ihn behandelt, verdeutlicht Timo und führt aus: "Wir waren wie Karten, die man sammeln konnte."
Tausende Fans zu begrüßen und zu umarmen sowie stundenlang ohne Pause durchzuhalten, habe ihn damals komplett ausgelaugt.
"Hattest du auch voll oft das Gefühl ‚Ich kippe hier gleich um‘, wenn man da so drei, vier Stunden stand?", will der 33-Jährige abschließend von seiner Ex-Freundin wissen.
Titelfoto: YouTube/LIONTTV (Screenshot)