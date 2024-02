Dakota Johnson hatte am Set dieser Erfolgsshow die "schlimmste Zeit meines Lebens"

Dakota Johnson (34) denkt nicht gern an ihre Zeit bei "The Office" zurück. © Sonia Recchia/Getty Images via AFP

Die Rede ist hierbei von "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson (34). Die Erfolgsshow, an der sie mitwirken durfte: der US-Hit "The Office". Doch was war eigentlich passiert?

Während ihres Auftritts in der Talkshow "Late Night With Seth Meyers" verriet die 34-Jährige am Mittwoch: "Ich liebe diese Show so sehr und sie haben mich gefragt: 'Willst du im Serienfinale dabei sein?' Ich dachte mir direkt: 'Natürlich!"

Damals dachte sie noch, dass sie einen halben Tag am Set verbringen würde. Stattdessen stand sie ganze zwei Wochen vor der Kamera - nur um dann kaum in der "verdammten Serie" vorzukommen.