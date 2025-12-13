Frederick Lau gesteht: "Ich muss darum kämpfen, dass ich Teil der Familie bin"

Berlin - Der Berliner Schauspieler Frederick Lau (36) geht im Gegensatz zu früher kaum noch auf Events und verbringt seine Zeit lieber zu Hause mit seiner Familie.

Frederick (36) und Annika Lau (46) sind seit 2015 verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

"Eine Zeit lang wollte ich so viel wie möglich erleben und hatte Angst, irgendwas zu verpassen. Das hat sich mittlerweile gelegt", sagt der 36-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das kommt wahrscheinlich mit dem Alter, dass man dann auch so viel arbeitet oder unterwegs ist, sodass man sich freut, einfach mal zu Hause zu sein."

Heute gehe er nur noch auf Veranstaltungen, wenn es wichtig sei oder Freunde ihn darum bäten, oder aber er besuche Premieren von Kinderfilmen mit seinen Kindern.

"Ich habe für mich herausgefunden, dass es mich wirklich glücklich macht, bei meiner Familie zu sein", sagt Lau ("Victoria", "4 Blocks"). Lau ist mit Moderatorin Annika Lau (46) verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Für Dreharbeiten ist der Schauspieler aber immer wieder für längere Zeit von Frau und Kindern getrennt - zuletzt sei er zweieinhalb Monate zum Drehen auf Mallorca gewesen. "Wenn ich dann wieder nach Hause komme, muss ich bei meiner Frau und meinen Kindern erst einmal wieder darum kämpfen, dass ich Teil der Familie bin", sagt Lau. "Es funktioniert ja ganz gut ohne mich."