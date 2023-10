Daniel Hartwich moderiert neue Primetime-Show bei RTL - auch Oliver Pocher ist dabei

Köln – RTL geht mit einer neuen Primetime-Show an den Start! Das Format heißt "Promi Touchdown - Die Football-Show" und wird von keinem Geringeren als Daniel Hartwich (45) moderiert - zudem befindet sich Oliver Pocher (45) unter den prominenten Teilnehmer.

RTL zeigt "Promi Touchdown - Die Football-Show" am 4. November 2023 zur Primetime. © RTL

Nachdem sich der Kölner Sender die Übertragungsrechte für die NFL gesichert hat und ausgewählte Spiele im Free-TV (beziehungsweise im Livestream bei RTL+) überträgt, steht jetzt die nächste Football-Offensive in den Startlöchern.

Bei "Promi Touchdown" handelt es sich um eine nagelneue Spielshow, die zur besten Sendezeit am Samstag, dem 4. November, um 20.15 Uhr ihren "Kickoff" feiert.

Darin soll die beliebte Sportart aus den USA mit all ihren Facetten gefeiert werden, heißt es in einer RTL-Mitteilung.

Das Konzept: Insgesamt sechs Promis treten aufgeteilt in zwei Teams gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich in witzigen Spielen rund um das Thema American Football behaupten. Dabei sind vor allem Spaß, Schnelligkeit und eine ordentliche Portion Teamgeist gefragt - "Maskottchen, Marching Band und Cheerleader dürfen ebenfalls nicht fehlen".

Auch die prominenten Kandidaten stehen bereits fest. Unter ihnen befindet sich Oliver Pocher, der nach seinem Ehe-Aus ohne die Unterstützung von Noch-Ehefrau Amira (31) auskommen muss.