Daniel Radcliffe plaudert aus: Sein Sohn weiß nicht, dass er berühmt ist - und das soll auch so bleiben

USA - Er verkörperte den wohl berühmtesten Zauberer der Welt und feierte auch abseits der "Harry Potter"-Welt mit zahlreichen Film- und Theaterprojekten große Erfolge: Daniel Radcliffe ! Doch ausgerechnet sein eigener Sohn hat keine Ahnung, dass sein Vater ein weltberühmter Star ist - und wenn es nach dem 36-Jährigen geht, darf das gern noch eine Weile so bleiben.

Daniel Radcliffe (36) verrät, dass sein Sohn nichts von seinem Ruhm weiß. © Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie er gegenüber dem Boulevardmagazin People verriet, sah ihn sein dreijähriges Kind erst vor Kurzem in einer Werbung - schöpfte dabei jedoch glücklicherweise keinen Verdacht.

"Ich hatte gerade den Raum verlassen und plötzlich lief die Werbung für die Show. Er hat noch nie etwas gesehen, in dem ich mitgespielt habe, und hatte keine Ahnung von alledem", so der Harry-Potter-Star.

Das Kleinkind sei sofort verdutzt gewesen und habe ungläubig gefragt: "Papa? Ist er weggegangen?"

Laut Radcliffe habe sein Sohn gedacht, dass der Schauspieler nach dem Verlassen des Zimmers plötzlich im Fernseher aufgetaucht sei.

"Man merkt, dass der eigene Job irgendwie absurd ist, wenn man ihn einem Kind nicht erklären kann. Polizist, Feuerwehrmann oder Arzt kann man erklären. Aber wenn es ums Schauspielern geht, sagt man: 'Ja, wir erzählen Geschichten - so wie in deinen Büchern. Wir spielen diese Geschichten nach'", erklärte der 36-Jährige.

Anschließend fügte er hinzu: "Er ist wirklich noch Lichtjahre davon entfernt zu verstehen, was ich mache, und ich werde ihn so lange wie möglich im Dunkeln tappen lassen."