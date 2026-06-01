Daniel Radcliffe plaudert aus: Sein Sohn weiß nicht, dass er berühmt ist - und das soll auch so bleiben
USA - Er verkörperte den wohl berühmtesten Zauberer der Welt und feierte auch abseits der "Harry Potter"-Welt mit zahlreichen Film- und Theaterprojekten große Erfolge: Daniel Radcliffe! Doch ausgerechnet sein eigener Sohn hat keine Ahnung, dass sein Vater ein weltberühmter Star ist - und wenn es nach dem 36-Jährigen geht, darf das gern noch eine Weile so bleiben.
Wie er gegenüber dem Boulevardmagazin People verriet, sah ihn sein dreijähriges Kind erst vor Kurzem in einer Werbung - schöpfte dabei jedoch glücklicherweise keinen Verdacht.
"Ich hatte gerade den Raum verlassen und plötzlich lief die Werbung für die Show. Er hat noch nie etwas gesehen, in dem ich mitgespielt habe, und hatte keine Ahnung von alledem", so der Harry-Potter-Star.
Das Kleinkind sei sofort verdutzt gewesen und habe ungläubig gefragt: "Papa? Ist er weggegangen?"
Laut Radcliffe habe sein Sohn gedacht, dass der Schauspieler nach dem Verlassen des Zimmers plötzlich im Fernseher aufgetaucht sei.
"Man merkt, dass der eigene Job irgendwie absurd ist, wenn man ihn einem Kind nicht erklären kann. Polizist, Feuerwehrmann oder Arzt kann man erklären. Aber wenn es ums Schauspielern geht, sagt man: 'Ja, wir erzählen Geschichten - so wie in deinen Büchern. Wir spielen diese Geschichten nach'", erklärte der 36-Jährige.
Anschließend fügte er hinzu: "Er ist wirklich noch Lichtjahre davon entfernt zu verstehen, was ich mache, und ich werde ihn so lange wie möglich im Dunkeln tappen lassen."
Daniel Radcliffe möchte seinem Sohn irgendwann Filmsets zeigen
Daniel Radcliffe und Erin Darke (41) wurden im April 2023 Eltern eines Sohnes.
Schon damals geriet der Schauspieler ins Schwärmen, wenn er über das Vatersein sprach: "Es ist großartig. Es ist verrückt und intensiv, aber er ist wunderbar und Erin ist fantastisch. Es ist außerdem ein echtes Privileg, diese Zeit mit ihm verbringen zu können."
Auch wenn er sich für sein Kind keinen Ruhm wünsche, möchte er ihm irgendwann seine Welt zeigen und ihm Filmsets näherbringen.
Er erklärte: "Ein Traum wäre, wenn er irgendwann an ein Filmset kommt und sagt: 'Ich würde gern in der Ausstattung arbeiten' oder 'Ich würde gern Teil der Crew sein'. Irgendein Bereich dieser Welt - aber nicht wegen des Ruhms."
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