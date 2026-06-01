Nach Kilo-Knaller: Sandra Safiulov mit ehrlichem Geständnis

Köln - Erst Mitte Mai hat Sandra "Selfiesandra" Safiulov (26) ihre Fans mit einem echten Kilo-Hammer umgehauen und verraten, mehr als 50 Kilogramm abgenommen zu haben. Jetzt hat die Influencerin die nächsten Einblicke gewährt.

Trotz ihrer jüngsten Attacken vor dem Kühlschrank freut sich Selfiesandra auf den anstehenden Sommer, um ihr neues Ich zu präsentieren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Selfiesandra

Mit einem einfachen Trick (und jeder Menge Sport) hatte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin in den vergangenen Monaten die Pfunde richtig purzeln lassen.

Nach eigener Aussage sei die Kölnerin einfach nicht mehr einkaufen gegangen, um so Heißhunger-Attacken zu vermeiden und den Kilos den Kampf anzusagen.

Allzu gut hat sich das allerdings nicht durchsetzen können. Denn: Die 26-Jährige hat derzeit mit nächtlichen Attacken zu kämpfen.

Das hat die Podcasterin in der neuesten Ausgabe von "4 Schwestern" ausgepackt. "Ich muss es zugeben. Ich bin am Knacken. Was bedeutet knacken? Ich stehe nachts auf und esse", deutet "Selfiesandra" an.

Doch dabei bleibt es nicht. Die Content Creatorin verrät auch, wonach sie sich speziell nachts so sehne. "Ich esse Wassereis oder habe auch mal eine ganze Packung Mentos gegessen."