Nach Kilo-Knaller: Sandra Safiulov mit ehrlichem Geständnis
Köln - Erst Mitte Mai hat Sandra "Selfiesandra" Safiulov (26) ihre Fans mit einem echten Kilo-Hammer umgehauen und verraten, mehr als 50 Kilogramm abgenommen zu haben. Jetzt hat die Influencerin die nächsten Einblicke gewährt.
Mit einem einfachen Trick (und jeder Menge Sport) hatte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin in den vergangenen Monaten die Pfunde richtig purzeln lassen.
Nach eigener Aussage sei die Kölnerin einfach nicht mehr einkaufen gegangen, um so Heißhunger-Attacken zu vermeiden und den Kilos den Kampf anzusagen.
Allzu gut hat sich das allerdings nicht durchsetzen können. Denn: Die 26-Jährige hat derzeit mit nächtlichen Attacken zu kämpfen.
Das hat die Podcasterin in der neuesten Ausgabe von "4 Schwestern" ausgepackt. "Ich muss es zugeben. Ich bin am Knacken. Was bedeutet knacken? Ich stehe nachts auf und esse", deutet "Selfiesandra" an.
Doch dabei bleibt es nicht. Die Content Creatorin verrät auch, wonach sie sich speziell nachts so sehne. "Ich esse Wassereis oder habe auch mal eine ganze Packung Mentos gegessen."
Sandra Safiulov spricht offen über Auslöser
Damit spricht sie einem Teil ihrer Community wohl aus dem Herzen. "Ihr wisst selber, wie anstrengend es ist, Mentos zu essen", stellt sie im Gespräch klar.
Neben Eis oder Mentos hat es ihr aber noch eine ganz andere Delikatesse angetan, beichtet sie. "Dann manchmal aber auch ein Ei mit Maggi in der Nacht."
Wieso sie hin und wieder über nächtliche Futter-Attacken stolpert, sei ihr zeitgleich aber auch bewusst.
Besonders Druck und Stress sollen ihr phasenweise derart zusetzen, dass ihr einziger Ausweg der Gang an den Kühlschrank ist - eben mitten in der Nacht. "Ich glaube mein Cortisolspiegel ist kurz vor der Explosion", erklärt sie lachend.
Trotzdem freut sie sich auf den anstehenden Sommer, um ihr und der ganzen Welt ihr fulminantes Glow-up zu zeigen.
"(...) mit der neuen Haarfarbe glaube ich, wird es mein heftigster Sommer. Es ist so, wenn man dicker ist, es gibt einfach nicht so geile Klamotten, it's a fact. Und jetzt kann ich mal wieder richtig geile Klamotten tragen und jetzt entwickelt sich auch wieder ein Style bei mir."
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa