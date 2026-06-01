01.06.2026 17:00 Steff Jerkel kann aufatmen: Dieser TV-Auswanderer übernimmt seine Pleite-Bar auf Mallorca

TV-Auswanderer Steff Jerkel aus "Goodbye Deutschland" hat neue Untermieter für seine Pleite-Bar in Cala Rajada gefunden. Rollt im Sommer der Rubel?

Von Maurice Hossinger

Cala Rajada (Spanien) - TV-Auswanderer Steff Jerkel (56) kann rund einen Monat vor seiner Traumhochzeit mit Peggy Jerofke (50) etwas aufatmen. Der ehemalige Betreiber einer Sportsbar hat vor Kurzem einen neuen bekannten Untermieter gefunden.

TV-Auswanderer Steff Jerkel hat seine Bar "Sharky's" mindestens bis Ende Oktober untervermietet. © imago/Star-Media Erst Anfang des Jahres hatte Steff seine "Sharky's"-Bar für eine Viertelmillion ins Netz gestellt, um interessierte Untermieter oder Käufer zu finden. Inzwischen hat der 56-Jährige einen Deal an Land gezogen. "Drei Kollegen von mir machen den Laden weiter", teilte Steff der Mallorca Zeitung mit. Einer der drei ist sogar ein alter Bekannter aus "Goodbye Deutschland"! Zusammen mit zwei weiteren führt Michael Busse (55) die Geschicke im "Sharky's" bis zum Herbst fort, um im Sommer - dank der Fußball-Weltmeisterschaft - hoffentlich den großen Reibach zu machen. Promis & Stars Knall nach "Let's Dance"-Finale: Was Joel Mattli jetzt erst verrät "Ich freue mich, dass der Laden nicht leersteht und es weitergeht. Er kostet ja auch jeden Monat Miete", erklärte Steff über seine Pleite-Bar.

"Sharky's" von Steff Jerkel bis Ende Oktober vermietet