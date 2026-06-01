Steff Jerkel kann aufatmen: Dieser TV-Auswanderer übernimmt seine Pleite-Bar auf Mallorca
Cala Rajada (Spanien) - TV-Auswanderer Steff Jerkel (56) kann rund einen Monat vor seiner Traumhochzeit mit Peggy Jerofke (50) etwas aufatmen. Der ehemalige Betreiber einer Sportsbar hat vor Kurzem einen neuen bekannten Untermieter gefunden.
Erst Anfang des Jahres hatte Steff seine "Sharky's"-Bar für eine Viertelmillion ins Netz gestellt, um interessierte Untermieter oder Käufer zu finden.
Inzwischen hat der 56-Jährige einen Deal an Land gezogen. "Drei Kollegen von mir machen den Laden weiter", teilte Steff der Mallorca Zeitung mit.
Einer der drei ist sogar ein alter Bekannter aus "Goodbye Deutschland"! Zusammen mit zwei weiteren führt Michael Busse (55) die Geschicke im "Sharky's" bis zum Herbst fort, um im Sommer - dank der Fußball-Weltmeisterschaft - hoffentlich den großen Reibach zu machen.
"Ich freue mich, dass der Laden nicht leersteht und es weitergeht. Er kostet ja auch jeden Monat Miete", erklärte Steff über seine Pleite-Bar.
"Sharky's" von Steff Jerkel bis Ende Oktober vermietet
Auswanderer-Kollege Busse hingegen freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung auf der Insel - insbesondere auf neue Kundschaft.
"Ich bin Fußball- und Sport-Fanatiker. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 war das Sharky's noch auf. Ich fand die Atmosphäre damals toll und fand es schade, dass es wenig später geschlossen war."
Dem Hamburger zufolge sei die Bar von Steff der perfekte "Anlaufpunkt für Freunde und Sportler, die die Spiele in netter Atmosphäre schauen wollen."
Bereits seit etwas mehr als einer Woche soll die Bar wieder geöffnet sein - pünktlich zum Anpfiff der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Ähnlich wie in sämtlichen Fußballstadien stehen ab sofort auch "Fünf Liter Bier und zehn Bratwürste mit Brötchen" als Paket auf dem Speiseplan.
Bis mindestens Ende Oktober sollen Michael Busse und seine beiden Bar-Partner das "Sharky's" als Sportbar betreiben. Was danach kommt, stehe derzeit noch in den Sternen.
Jerkel soll mit all dem vorerst nichts zu tun haben. Der TV-Auswanderer steckt ohnehin aktuell in der heißen Phase der Hochzeitsvorbereitungen. Ende Juni wollen sich der 56-Jährige und Peggy Jerofke schließlich das Jawort geben.
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