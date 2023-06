Lucas Cordalis mault im Katzenberger-Haus: "Hört bitte zu!"

In den bis dato letzten Folgen war im Hause Katzenberger/Cordalis eigentlich der Umzug nach Deutschland geplant. Doch Daniela hatten gegen die verfügbaren Wohnungen etwas. Mal zu viele Dachschrägen, mal zu viele Nachbarn. Lucas freut es: "Ich bin überhaupt nicht unglücklich drüber, dass wir in Deutschland keine Wohnung gefunden haben."

Nur eine statt 36 Kerzen, dennoch pustete Daniela voller Inbrunst. © RTLZWEI

"Wie schön das aussehen würde, wenn man hier Platz hat, Licht reinfällt. Der Grund, warum ich das will - hört bitte zu: Der eine isst da, der andere isst da und ich esse hier", erklärte der Sohn des verstorbenen Schlagerstars Costa Cordalis (†75).

Die Blondine war nicht umzustimmen: "Ich hätte gern zwischen Fischgestank und meiner Couch ein bisschen Wand." Die Anti-Stimmung brachte wiederum den Gatten auf die Palme: "Du bist so eine Spaßbremse. Ich war so euphorisch, jetzt hab ich schon gar keinen Bock mehr."

Kurz darauf liefen die Vorbereitungen für Danielas 36. Geburtstag: "Ich erfülle mir selber einen Traum - eine Pink-Party. Die geilste Party ever, ever."

Während Papa und Tochter Schmuck für Mutti suchten, bereiteten die Jubilarin und Mama Iris einen Nudelsalat und einen Kuchen - jeweils für 20 Personen - vor. Das Geheimnis des Salats? "Da darf nichts Frisches rein, nur so Konserven", grinste die Katzenberger, die ihn abschmeckte: "And the Oscar the best Nudelsalat goes to ... me. Gott, ist der geil!"

Am nächsten Morgen wurde Mama aus dem Tiefschlaf geholt und am Bett mit einem Kaffee und Kuchen überrascht. "36 ist wie 35, nur näher an der 40. Es gibt Sachen, die werden nicht aufgerundet", machte die Neu-36-Jährige klar.