Daniela Katzenberger hat ein großes Ziel: "Ich will, dass die Leute Kopfweh kriegen"
Mallorca - "Diese Staffel ist genauso geil wie die anderen, nur noch geiler." So kündigt Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) die 3. Staffel ihrer Doku-Soap an.
Und auch diesmal dreht sich wieder viel um den Ehrgeiz der 39-Jährigen. Nachdem sie regelrecht dem Fitness-Wahn verfallen ist, will sie nun bei einem neuen Wettkampf antreten. Diesmal bei der Weltmeisterschaft der World Fitness Federation in Frankreich in der Kategorie Aerobic (mit Choreografie).
Eine Vorstellung, wie ihr Auftritt aussehen soll, hat die gebürtige Ludwigshafenerin natürlich auch schon: es soll vor allem auffällig sein!
"Ich will jedes Aerobic-Klischee erfüllen. Ich will Stulpen, ich will ein Schweißband, ich will ein schönes Top." Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich will, dass die Leute mein Outfit sehen und Kopfweh kriegen. Ich will, dass man mich von der NASA aus sieht."
Aerobic würde viel besser zu ihr passen, ist sich die "Katze" sicher. "Ich kann es nicht lassen. Und es ist einfach so geil. Es macht einfach Spaß", so die Tochter von Iris Klein (58).
Daniela Katzenbergers Tochter Sophia hat ebenfalls einen Traum
"Das erste Mal habe ich die Aerobic-Klasse in Las Vegas gehen und da hab ich gedacht, das ist cool. Die machen ihr eigenes Ding, eigene Musik und das Outfit ist auch voll schön."
Sportlich ist die Wahl-Mallorquinerin zwar, allerdings habe sie Probleme beim Tanz. Während andere Leute Eleganz hätten, würde sie beim Takt "verkacken".
Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sie bislang noch nicht bei "Let's Dance" zu sehen war.
Neben ihrem Traum geht es in der neuen Staffel aber auch um den ihrer Tochter Sophia. Denn die Zehnjährige möchte Model werden und hat dafür bereits trainiert. Auch ein Model-Casting steht bevor.
Die acht neuen Folgen "Daniela Katzenberger" laufen ab 21. November bei VOX oder eine Woche vorab bei RTL+.
Titelfoto: RTL