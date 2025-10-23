Daniela Katzenberger hat ein großes Ziel: "Ich will, dass die Leute Kopfweh kriegen"

Mallorca - "Diese Staffel ist genauso geil wie die anderen, nur noch geiler." So kündigt Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) die 3. Staffel ihrer Doku-Soap an.

Daniela Katzenberger (39) probt fleißig für ihren Aerobic-Auftritt. © RTL

Und auch diesmal dreht sich wieder viel um den Ehrgeiz der 39-Jährigen. Nachdem sie regelrecht dem Fitness-Wahn verfallen ist, will sie nun bei einem neuen Wettkampf antreten. Diesmal bei der Weltmeisterschaft der World Fitness Federation in Frankreich in der Kategorie Aerobic (mit Choreografie).

Eine Vorstellung, wie ihr Auftritt aussehen soll, hat die gebürtige Ludwigshafenerin natürlich auch schon: es soll vor allem auffällig sein!

"Ich will jedes Aerobic-Klischee erfüllen. Ich will Stulpen, ich will ein Schweißband, ich will ein schönes Top." Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich will, dass die Leute mein Outfit sehen und Kopfweh kriegen. Ich will, dass man mich von der NASA aus sieht."

Aerobic würde viel besser zu ihr passen, ist sich die "Katze" sicher. "Ich kann es nicht lassen. Und es ist einfach so geil. Es macht einfach Spaß", so die Tochter von Iris Klein (58).