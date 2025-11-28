Daniela Katzenberger holt Medaille und merkt es nicht mal: "Ich kann doch kein Französisch"

Mallorca - Freud und Leid liegen im Hause Katzenbergers mal wieder ganz nah beieinander. Während Kult-Blondine Daniela Katzenberger (39) bei einer Fitness-Wettkampf die Nerven verliert, angelt sich Töchterchen Sophia (10) ihren ersten großen Model-Job.

Als selbsternannter Sportmuffel tritt Daniela Katzenberger (39) bereits zum dritten mal bei einem Fitness-Wettbewerb an. © © Screenshot/RTL+

Bei Daniela liegen die Nerven blank. Die 39-Jährige tritt bei der World Fitness Federation in Frankreich an. Da sie die Bühne nicht kennt, hat Dani alles andere als ein gutes Gefühl. "Eine fremde Bühne ist wie ein bissiger Hund", erklärt die "Katze" ihre Panik.

Dabei geht es ihr weniger um den Sieg, sondern um die Angst vor der öffentlichen Demütigung. "Hauptsache mich buht niemand aus", hofft Dani.

Als der große Moment gekommen ist, steigt die Aufregung ins Unermessliche. "Das Schlimmste ist nicht das Warten, sondern dass du noch die anderen siehst, was die auf der Bühne machen", so die 39-Jährige kurz vor ihrem Auftritt.

Und dann passiert der Super-GAU! Zwar sitzen der Spagat und das Lächeln, aber Dani vergisst gleich mehrere Schritte. "Des war nicht gut. Mein Kopf ist Matsch. Als hätte man mir das Gehirn rausgeballert", erklärt Dani. Sie habe nicht alles gezeigt, was sie einstudiert habe.

Doch am Ende gibt es eine Überraschung: Dani landet tatsächlich auf dem dritten Platz. Ihre Platzierung versteht sie jedoch erst abseits der Bühne. "Ich kann doch kein Französisch. Ich wusste, ich hab irgendeinen Platz, aber ich wusste nicht, welchen", lacht der selbsternannte Fitness-Muffel.