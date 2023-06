Daniela Katzenberger im Bikini: Klare Ansage an alle "Arschgeigen"

Daniela Katzenberger (36) lässt sich ihre Laune nicht verderben. © Montage: Instagram/danielakatzenberger

Mit laut Quotenmeter rund 590.000 Zuschauern - was einem Marktanteil von 2,8 Prozent entsprach - feierte die neueste Staffel der Katzenberger-Cordalis-Serie ein durchaus erfolgreichen Start.

Doch den Hatern von Daniela Katzenberger (36) und Co. war und ist das natürlich völlig egal. Wieder einmal wurde das Profil des Reality-Stars mit Dutzenden Hasskommentaren überflutet.

"Das braucht kein normaler Mensch", "Dieser ganze Clan sollte am besten in der Versenkung verschwinden", "Wie abgrundtief asozial muss man sein, wenn man so was schaut?" oder "Ich werde den Sender sogar boykottieren" war dort zu lesen, wie Daniela mit einigen Screenshots bewies.

Doch - wer hätte es anders erwartet - die Freude über den gelungenen Staffelstart ließ die Katze sich dadurch nicht versauen! Stattdessen teilte sie in typischer Manier gegen alle Nichts-Gönner auf ihrem Profil aus.

"Erst mal vielen Dank für die vielen Nachrichten zu unserer Sendung gestern und dass ihr so viel Spaß hattet beim Gucken", beginnt sie ihren Post. "Auch möchte ich mich bei den Leuten der Kategorie 'Heimlich-Gucker' bedanken."