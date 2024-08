Daniela Katzenberger ist kein Fan von Tierschutzhunden!

Mallorca - Daniela Katzenberger (37) ist wieder zurück und gibt Einblicke in ihr Privatleben: vom Sport-Bikini-Wettkampf über Familienalltag bis hin zur Suche nach dem perfekten Hund.

"Ich hab oft nicht mehr so die Leichtigkeit, die ich früher hatte", berichtet sie, immerhin habe sie jetzt auch "Rind und Kind", lacht die Katzenberger und zeigt auf ihren Ehemann.

Mit 23 Jahren eröffnete die Katze gemeinsam mit einem Geschäftspartner ihr eigenes Café auf Mallorca. Heute würde sie sich so einen mutigen Schritt nicht mehr zutrauen:

Als die Katze vor ihrem alten Lokal steht, kommen direkt die Tränen: "Hier waren überall Menschenmassen. Und ich weiß, ich hab das Café aufgemacht und ich war so überfordert", erklärt sie Lucas.

Sophia (9) wünscht sich einen kleinen Mode-Hund, Vater Lucas Cordalis (57) versucht zu vermitteln. © RTL

Auch Tochter Sophia (9) sorgt bei der Katze für Sorgenfalten auf der Stirn. Die Lieblingsfarben ihrer berühmten Mutter, Rosa und Pink, findet sie schon mal sche*ße, Schule auch und Zöpfe sowieso. Nach dem Tod ihres "Einsteigerhaustieres", dem Hamster Marshmallow, wünscht sich Sophia nichts sehnlicher als einen Hund.

Für Lucas muss der Hund vor allem klein genug sein, um ihn auf die vielen Reisen ins Flugzeug mitnehmen zu können. Daniela möchte unbedingt einen Welpen haben, den man selbst erziehen kann. Haaren sollte er aber bloß nicht. Sophia wünscht sich ausschließlich einen Tea Cup Pudel, da sie diesen auf YouTube so oft sieht und besonders süß findet.

Tierschutzexpertin Tanja Pollmüller (44), bekannt als Doc Polly aus "Die Haustierprofis", soll der Familie helfen und beratend zur Seite stehen, doch das geht schnell nach hinten los, denn Daniela will ausschließlich einen Hund vom Züchter und keinen aus dem Tierheim.

"Und es ist mir ehrlich gesagt scheißegal was irgendjemand sagt, weil der Hund lebt in meiner Bude", erklärt sie wütend. Immerhin würde ein adoptierter Hund mit Krankheit, psychischen Problemen und Co. nur zur Gefahr für sie und Tochter Sophia werden, auch wenn Doc Polly das ganz anders sieht.