Neue Show mit Ralph Morgenstern: "Die Haustierprofis" kümmern sich um Hund, Katz und mehr!

Moderator Ralph Morgenstern (66, r.) und YouTube-Tierarzt Dr. Karim Montasser (35) laden Tierhalter auf das Wasserschloss Haus Venne in Drensteinfurt ein. © SWR/Gerard Santiago

Moderator Ralph Morgenstern (66) und YouTube-Tierarzt Dr. Karim Montasser (35) begrüßen die Halter von Hunden, Katzen aber auch exotischen Haustieren auf dem Wasserschloss Haus Venne in Drensteinfurt (Münsterland).

"Wie sagte Doris Day so schön: 'I've just always loved animals.' Ich habe einfach schon immer Tiere geliebt - und daher freue ich mich sehr über diese Sendung", erklärt Morgenstern.

Die Tiere und ihre Besitzer werden von den "Haustierprofis" nicht nur medizinisch, sondern auch psychologisch unterstützt, berichtet Morgenstern über das Format. Außerdem soll den Herrchen und Frauchen gezeigt werden, "wie das tierische Miteinander besser funktionieren kann."

Mit dabei sind Hundecoach und Verhaltenstherapeut Masih Samin (36), Fachtierärztin für Kleintiere Dr. Tanja Pollmüller (43), Vogelmediziner Prof. Dr. Michael Lierz (57), Fachtierarzt für Reptilien und Exoten Thomas Türbl, Katzenpsychologin Heike Grotegut und der Katzentherapeutin Birga Dexel (56).