Schock-Bilder auf Instagram: Was ist mit Daniela Katzenberger passiert?
Mallorca - Wer heute auf der Instagram-Story von Daniela Katzenberger gelandet ist, dem könnte eventuell kurz angst und bange werden: Die 39-Jährige lichtete sich mit einem feuerroten, wunden Gesicht ab. Was ist mit der Katze passiert?
Auf dem Foto sieht man die Wahl-Mallorquinerin verträumt in die Ferne blicken, während ihr glänzendes Gesicht von rot-braunen Flecken übersät ist, die teilweise Wundschorf aufweisen.
Der Realitystar, der zuletzt mit Bodybuilding und einer Brustverkleinerung Schlagzeilen machte, kann glücklicherweise direkt Entwarnung geben: "Muddi hat sich ne kleine Laser-Sassion gegönnt", schreibt Katzenberger in ihrer Story auf Instagram. (Rechtschreibung aus Story übernommen)
Gemeint ist eine Beauty-Behandlung, die heutzutage meist mit einem CO₂-Laser durchgeführt wird und vor allem der Hauterneuerung oder Entfernung von Pigmentflecken dient.
Dass Danielas Gesicht völlig wund und irgendwie auch verbrannt aussieht, ist nach dem sogenannten "Laser Skin Resurfacing" ganz üblich.
Daniela Katzenberger vergleicht ihr Äußeres mit rohem Fleisch
Als Folgen einer Laserbehandlung können laut "Dermacare" Rötungen, Schwellungen, Brennen oder kleine Blutungen auftreten. Anschließend bildet sich eine Kruste, die den Heilungsprozess der Haut zeigt. Die eher unschönen Nachwirkungen können drei bis 15 Tage anhalten. In dieser Zeit sollte man das Gesicht mit speziellen Cremes pflegen und für 2 bis 3 Wochen die Sonne meiden.
Daniela selbst vergleicht ihr Erscheinen mit einer frischen "Portion Carpaccio", also rohem Rindfleisch. Aber "man gönnt sich ja sonst nix", witzelt sie weiter.
Auch wenn sie jetzt für ein paar Tage erst einmal etwas schockierend aussieht, soll sich die Behandlung, die dank Betäubungscreme eigentlich nicht wirklich schmerzhaft ist, lohnen. Die Beauty-Docs versprechen eine deutliche Straffung und Glättung der gelaserten Bereiche. Auch störende Äderchen oder Male können mit dem Laser entfernt werden.
Je nach Anbieter und Behandlungsbereich kostet eine Sitzung in Deutschland übrigens zwischen 250 und 2000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/danielakatzenberger, Rolf Vennenbernd/dpa