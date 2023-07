Lucas Cordalis über seine Dani: "sieht aus wie n' Püppchen, aber kann richtig dreckig sein"

Mallorca/Ludwigshafen am Rhein - In Daniela Katzenbergers (36) neuer RTLZWEI-Show wird kein Blatt vor den Mund genommen - und zwar in jeglicher Hinsicht.

Daniela Katzenberger (36) und Lucas Cordalis (55) sind seit 10 Jahren ein Paar. © Lucas Cordalis/Instagram

Eine Autofahrt zu einem gemeinsamen Töpferkurs wird bei Dani und ihrem Lucas Cordalis (55) zum Rülps-Desaster. Denn die Blondine lässt alles "raus, was rausmuss". "Boah, der im Auto war brutal. Das war einer der Top drei", erklärt die stolze Blondine im Nachhinein. "Ich könnt' schon Häuser damit abreißen", lacht die 36-Jährige.

Wie Dani in ihrem neuen erfolgreichen Song "So bin ich und so bleib ich" klarstellt, wird sie sich unter keinen Umständen ändern. Ihr Umfeld solle sich mit ihr abfinden und auch ihre Macken lieben lernen.

Mit Lucas Cordalis (55) scheint die "Katze" diesbezüglich einen Hauptgewinn gemacht zu haben. Denn dieser nimmt es mit Humor. "Ich war so stolz auf meine Frau, dass die so laut rülpsen kann. Ich hab noch nie ne' Frau gesehen, die so rülpsen kann", schmunzelt Lucas.

"Sie sieht zwar aus wie ein Püppchen, aber die kann richtig dreckig sein und wie ein Bauarbeiter furzen und rülpsen", verrät der Schlager-Sänger.