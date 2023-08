So ging es Daniela Katzenberger vor ihrem großen Live-Auftritt: "Durchfall wie Niagarafälle"

Mallorca - Die aktuelle Staffel der RTLZWEI-Show "Familienglück auf Mallorca " endet mit einem großen Knall! Daniela Katzenbergers (36) großer Auftritt bei Florian Silbereisen (41) steht an. Für die Bühnen-unerfahrene 36-Jährige bedeutet das purer Stress.

"Für mich könnte das nie Routine werden. Ich sterb' jedes Mal Tausend Tode. Ich kotz', mir ist so schlecht", berichtet Dani kurz vor der Show. Vor Aufregung habe sie sogar einen heftigen Ausschlag am Hals.

Mithilfe von verschiedenen Techniken, etwa das Klopfen auf die Schlüsselbeine, versuchte Dani zudem, ihre Ängste unter Kontrolle zu bekommen. Doch am Tag des Auftritts steigt ihr die Panik zu Kopf. "Meine Angst ist, dass ich mich vor Angst verkrampfe und dass mich die Leute auslachen", verrät Daniela.

Seit Monaten bereite sie sich auf ihren großen Tag vor. "Der einfachste Weg wäre gewesen, alles abzusagen. Da würde ich mich wie so ein Loser fühlen. Ich will ihr [Tochter Sophia, Anm. d. Red.] das nicht vorleben, dass man sich vollscheißt und ins Schneckenhaus zurückzieht", schmunzelt Dani.

Daniela Katzenberger (36) und Ross Antony (49) kennen sich schon länger. © RTLZWEI

Insbesondere habe Daniela Respekt vor dem Schlager-Publikum. Denn sie wisse ja nicht, ob die Community sie und ihre Musik feiern werde.

Während der Generalprobe gibt ihr ein alter Freund Halt. Ross Antony (49) spricht Dani Mut zu: "Du brauchst nicht nervös zu sein, die Leute lieben dich."

"Den Ross kenne ich schon jahrelang und der ist einer der wenigen, der auch privat voll nett ist", plaudert Dani aus. "Es tut so gut in so einer Situation, ein vertrautes Gesicht zu sehen", freut sie sich.

"Die Leute denken immer, dass wir alle miteinander befreundet sind und eine Familie sind", so die Mutter einer Tochter. Die anderen Schlager-Stars seien eben "nur Kollegen".

Nach überstandenem Auftritt ist die 36-Jährige mächtig stolz auf sich: "Krass, ich hab's geschafft. Ich bin erleichtert." Sie habe sogar kurzzeitig Spaß gehabt. "Ich hatte Durchfall wie die Niagarafälle, aber es hat geklappt", lacht Dani im Nachhinein.