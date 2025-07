Danni Büchner im Playboy: So fiel die Reaktion ihrer Kinder aus - "Wer guckt sich denn so was an?"

Mallorca - Im April gab Daniela "Danni" Büchner bekannt, Covergirl in der Mai-Ausgabe des deutschen Playboys zu sein. Dafür erhielt die 47-Jährige zwar viel Lob, musste aber auch einiges an Kritik einstecken. Doch wie haben eigentlich ihre Kinder darauf reagiert?

Danni Büchner (47, M.) ist die Meinung ihrer Kinder bezüglich des Playboy-Shootings enorm wichtig. © Picture Puzzle Medien

In der ersten Folge der zweiten Staffel "Diese Büchners" sucht Danni das Gespräch mit Sohn Volkan (23) und Tochter Jada (20). Die Meinung ihrer Liebsten ist der Wahl-Mallorquinerin bezüglich des Playboy-Shootings sehr wichtig.

"Wenn meine Kinder komplett dagegen wären und mit Argumenten kommen, die ich verstehen würde, würde ich es definitiv nicht machen", bekräftigt die selbst ernannte Löwenmama.

Als Volkan und Jada erstmals vom Vorhaben ihrer Mutter hören, reagieren sie äußerst skeptisch. Vor allem der 23-Jährige ist wenig begeistert: "Meiner Meinung nach solltest du nichts zeigen. Wer guckt sich denn so was an?"

Besonders wenn es um die Monika geht, wie Danni liebevoll ihr Untenrum nennt, verstehen ihre Kinder keinen Spaß. "Die Monika ist tabu", mahnt Jada.