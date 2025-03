Danni Büchner bekommt normale Frage gestellt und reagiert gereizt

Mallorca - Was eigentlich als vermeintlich harmlose Frage gemeint war, sorgte bei Auswanderin Danni Büchner (47) für Unverständnis. Bei Instagram platzte ihr der Kragen.

Danni Büchner (47) teilte den Screenshot der Unterhaltung auf ihrem Instagram-Kanal. © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Die 47-Jährige postete zwei Screenshots auf der Social-Media-Plattform. Darauf ist der Chatverlauf zwischen ihr und einer vermeintlichen Followerin zu sehen.

Die Frau schrieb, dass sie in den Osterferien nach Mallorca kommen wolle und fragte Danni, ob es denn da schon warm sei.

Fünffach-Mutter Büchner antwortete nur, dass sie keine Ahnung habe. Die Followerin glaubte wohl, die 47-Jährige wisse das, immerhin lebt sie schon jahrelang auf der Balearen-Insel.

"Ähm ok. Aber kann ich das Wetter beeinflussen? Wie ist es in den Osterferien bei euch? Du lebst ja schließlich in Deutschland" (Zitate der Rechtschreibung angepasst), konterte die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49).