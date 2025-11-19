Daniela Büchner trauert um ihren Jens: Das würde sie ihn heute fragen
Mallorca/Köln - Daniela Büchner (47) ganz emotional! Sieben Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns Jens Büchner (†49) zeigt sich der Realitystar von seiner verletzlichen Seite.
Am 17. November 2018 hatte "Malle-Jens" den Kampf gegen den Lungenkrebs nach nur zwei Wochen Leidenszeit verloren.
Im Gespräch mit RTL erinnert sich seine "Danni" jetzt an den Tausendsassa, spricht dabei auch über ganz private Fragen. Zusammen mit ihm hatte Daniela die beiden Zwillinge Soraya und Diego (9) in die Welt gesetzt.
"Ich würde ihn fragen, ob er sich seine Zwillinge so vorgestellt hat, mit so viel Kraft und Mut", antwortet die ehemalige Dschungelcamperin auf die Frage, was sie ihren Jens heute fragen würde.
Dass ihr Papa nicht mehr unter ihnen sei, würden die Zwillinge inzwischen anfangen, zu verstehen, sagt Daniela. "Der Tag war okay. Ich war viel mit den Zwillingen zusammen und wir haben ein bisschen darüber geredet. Sie werden jetzt bald ja zehn und fangen an zu verstehen."
Daniela Büchner erinnert sich an Ehemann Jens
Wie die stolze Fünffach-Mama weiter erklärt, würde sie es nur allzu gerne miterleben, wie Jens die gemeinsamen "Twins" aufwachsen sehen würde.
Denn: Soraya und Diego kamen zwei Monate zu früh auf die Welt, kämpften als Frühchen wochenlang ums Überleben.
Mittlerweile wohnt Büchner mit ihren Kids außerhalb von Cala Millor. Zuvor hatte sie ihre Wohnung in der beliebten Auswanderer-Stadt aufgrund von heftigem Schimmel fast schon fluchtartig verlassen.
Auch aus dem Projekt "Goodbye Deutschland" war die 47-Jährige Anfang Februar letzten Jahres nach knapp zehn Jahren ausgestiegen, um sich auf anderen Sendern zu zeigen.
Ihre persönlichen Herausforderungen und Hürden des Alltags können TV-Zuschauer inzwischen bei "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" auf RTLZwei oder RTL+ verfolgen.
