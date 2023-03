Danni Büchner: Darum zeigt sie ihre Kinder im Netz!

Danni Büchner (45) steht dazu, dass sie ihre Kinder im Netz zeigt. © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Wer Danni Büchner bei Instagram folgt, der kennt auch ihre Familie: Inzwischen sind drei ihrer fünf Kinder volljährig, doch auch ihre noch recht kleinen Zwillinge Jenna und Diego (beide 6) sind immer wieder auf dem Social-Media-Kanal der bekannten TV-Auswanderin zu sehen.

Eine Entscheidung, die die 45-Jährige bewusst und aus guten Gründen getroffen habe, wie Danni jetzt in einem Interview verraten hat.



"Ich zeige ab und zu meine Kinder - sehr viel weniger als sonst - aber in meinem Fall ist es ja so, dass sie auch oft im Fernsehen zu sehen sind", rechtfertigte sich die Wahl-Mallorquinerin gegenüber RTL. Sie teile aber schon nicht mehr so häufig wie früher Aufnahmen ihrer Sprösslinge.



Trotzdem rufen die Fotos und Videos der Kleinen offenbar gerne mal die Instagram-Polizei auf den Plan: "Immer mal wieder gibt es Stimmen, die das ziemlich blöd finden."

"Ich zeige meine Kinder ja nicht in dämlichen Situationen", relativierte die Witwe von Jens Büchner (†49). Dadurch, dass sie häufig auch bei "Goodbye Deutschland" zu sehen seien, könne sie die Knirpse zudem eh nicht verstecken.