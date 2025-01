In knappem Bikini: Danni Büchner schwelgt in Erinnerungen

Mallorca - Danni Büchner (46) schwelgte an diesem Wochenende in Erinnerungen und teilte in diesem Zuge auch ein Throwback-Foto mit ihren Fans. Und die waren von dem Schnappschuss hellauf begeistert.

Danni Büchner (46) kann den kommenden Sommer wohl kaum erwarten. © Instagram/dannibuechner

Aktuell hat der Winter nicht nur Deutschland fest im Griff, auch auf der Sonneninsel Mallorca - Dannis Wahlheimat - herrschen derzeit verhältnismäßig kühle zwölf Grad und ein kräftiger Wind, wie sie ihrer Community am Samstag unter anderem in ihrer Instagram-Story berichtete.

Kein Wunder, dass die ehemalige Dschungelcamperin sich angesichts der tristen Jahreszeit wenig später dazu hinreißen ließ, sich die Vorfreude auf den Sommer mit einem Schnappschuss zu versüßen, den sie auch ihren rund 355.000 Fans nicht vorenthalten wollte.

Auf dem Foto hatte Danni in einem knappen Bikini am Wasser posiert, verträumt in die Landschaft geschaut und mit dem Throwback-Bild für eine regelrechte Flut an Komplimenten ihrer Anhänger gesorgt, die etliche Einträge in der Kommentarspalte hinterließen.

"Ich vermisse den Sommer!", schrieb die fünffache Mutter auf Spanisch in der Bildunterschrift und verriet ihren Fans darüber hinaus auch gleich, wo sie wohl in diesem Jahr ihren Urlaub verbringen wird.