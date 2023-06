Danni Büchner teilt Vorher-Nachher-Fotos: Ihren Abnehm-Erfolg soll jeder sehen

Danni Büchner (45) teilte jetzt zwei Fotos, die zeigen, wie sehr sie in der Vergangenheit abgenommen hat. © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Am Sonntag teilte die Fünffach-Mutter zwei Fotos, die sie in Bademode zeigen. Zwischen den Bildern liegen drei Jahre und mehrere Kilos Unterschied.

"Es ist scheißegal, wie unser Körper aussieht, Hauptsache wir sind gesund, glücklich und zufrieden mit unserem Leben", (Rechtschreibung angepasst) schrieb die Wahl-Mallorquinerin zu einem weiteren Bild.

Derzeit fühle sie sich sehr wohl in ihrem Körper.

Und dieses neue Körpergefühl zeigt sie auch auf ihren Bildern bei Instagram. Dort präsentiert sich die Witwe von Kult-Auswanderer Malle-Jens (†49) gern sexy, teilt Fotos von sich in Bademode oder figurbetonter Kleidung.

Von fiesen Kommentaren dazu lässt sie sich nicht unterkriegen, reagiert sogar auf einige.

Als eine Userin nicht ganz so nette Worte zu einem Bikinifoto der 45-Jährigen schrieb, antwortete Danni in ironischem Ton: "Wahnsinn, eine Frau in deinem Alter. Deine Kinder bzw. Enkelkinder sind bestimmt mächtig stolz auf dich, nicht wahr?"