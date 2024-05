Danni Büchner trägt ihre alte Muttermilch jetzt am Körper!

Danni Büchner (46) hat aus ihrer alten Muttermilch Schmuck anfertigen lassen. © Montage: Screenshot/Instagram/dannibuechner

Ziemlich genau acht Jahre liegt Danni Büchners letzte Schwangerschaft zurück: Ende des Monats feiern ihre Zwillinge Jenna und Diego ihren achten Geburtstag.

Ein besonderes Erinnerungsstück an diese emotionale Zeit trägt die Mutter von fünf Kindern von nun an sogar am Körper: Denn die 46-Jährige hat sich aus ihrer acht Jahre alten Muttermilch Schmuck anfertigen lassen.

Bei Instagram präsentierte der "Goodbye Deutschland"-Star seinen Fans ein Paar Ohrringe und eine Kette, die aus Dannis eingefrorener Milch hergestellt wurden.

"Wie schön ist das bitte", freute sich die TV-Auswanderin über die außergewöhnlichen Schmuckstücke, die für sie von hohem emotionalen Wert sein dürften, und bedankte sich bei der Herstellerin für das besondere Geschenk.

Viele Fans reagierten allerdings skeptisch auf Dannis unkonventionellen Muttermilch-Schmuck - gerade mit Blick auf das Alter ihrer Zwillinge.