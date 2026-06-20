20.06.2026 13:28 Danni Büchner über böse Nachrichten von Hatern: "Wurde als Hitler-Hure beschimpft"

Seitdem sie als Witwe von Auswanderer Jens Büchner bekannt wurde, bekommt Danni Büchner Hasskommentare. Heute lässt sie sich solche nicht mehr gefallen.

Von Karolin Wiltgrupp

Mallorca - Sie hat fünf Kinder zur Welt gebracht, den Tod des eigenen Mannes miterlebt, sich aus seelischen Krisen herausgekämpft und vieles mehr. Trotzdem erhält Danni Büchner (48), seitdem sie in der Öffentlichkeit steht, regelmäßig Hassnachrichten. Was das mit der Wahl-Mallorquinerin macht und wann ihre Grenze überschritten ist, hat sie in einem Interview mit der Bild verraten.

Zwar bekommt Danni Büchner (48) noch immer regelmäßig Hassnachrichten. Heute geht sie damit aber entspannter um und lässt sich besonders böse Sprüche nicht mehr gefallen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dannibuechner (2) Kaum geht ein neuer Post oder eine Story auf Instagram online, lassen Hater nicht lange auf sich warten. Für Danni Büchner gehören negative Nachrichten oder gar Beleidigungen fast schon zum Alltag. Doch die Witwe von "Malle"-Jens Büchner (†49) hat auch Grenzen: "Es gab schon Kommentare, die weit über normale Kritik hinausgingen. Ich wurde als Hitler-Hure beschimpft, mir wurde der Tod gewünscht, und ich habe sehr aggressive Sprachnachrichten bekommen." Heute lasse sie sich solche teils strafbaren Äußerungen nicht mehr bieten. Auf Social Media hat Danni bereits mehrfach angekündigt, rechtliche Schritte gegen ihre Hater eingeleitet zu haben: "Irgendwann ist eine Grenze erreicht." Daniela "Danni" Büchner Danni Büchner gewinnt gegen Ex Ennesto Monté vor Gericht, doch der kann nicht zahlen Grund für ihr konsequentes Handeln seien nicht nur ihre persönlichen Prinzipien, sondern vor allem der Schutz ihrer Kinder.

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