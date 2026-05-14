Ennesto Monté schießt gegen Ex Danni Büchner: So wehrt sie sich

Mallorca - Ihre On-off-Beziehung ist längst vorbei, doch Ruhe ist bei Danni Büchner (48) und Ennesto Monté noch nicht eingekehrt. Zuletzt schoss der 51-Jährige gegen seine Ex.

Das Paar machte seine Liebe Ende 2020 öffentlich, trennte sich aber kurz darauf wieder. © Montage: IMAGO / BOBO, Screenshot/Instagram/dannibuechner

Auslöser waren die Gerüchte um eine mögliche Liaison zwischen Danni und Oliver Pocher (48). Die Mallorca-Auswanderin dementierte diese allerdings.

Für Ennesto offenbar kein Grund, den Mund zu halten. Er stichelte in seiner Instagram-Story: "Eigentlich interessiere ich mich null dafür, aber gerade habe ich etwas gelesen, was ich tatsächlich super finden würde. Ein Mann, von dem alle Frauen weglaufen und eine Frau, von der alle Männer weglaufen. Perfect Match, ich würde mich extrem freuen."

Die Reaktion der Fünffach-Mutter ließ nicht lange auf sich warten. Sie postete ebenfalls auf Instagram: "Immer wieder spannend, wie viel Zeit manche haben, über mich zu reden."

Und weiter: "Die Schulden bei mir sind trotzdem noch offen. Aber Prioritäten setzt wohl jeder anders."

Sie gab ihrem Ex auch noch einen Tipp mit: "Ein Gentleman redet nicht nur viel, er bezahlt auch seine Schulden. Vor solchen Männern renne ICH tatsächlich weg."