Ennesto Monté schießt gegen Ex Danni Büchner: So wehrt sie sich

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Danni Büchner wirft ihrem Ex Ennesto Monté vor, dass er noch Schulden bei ihr habe.

Von Linda Drewanz

Mallorca - Ihre On-off-Beziehung ist längst vorbei, doch Ruhe ist bei Danni Büchner (48) und Ennesto Monté noch nicht eingekehrt. Zuletzt schoss der 51-Jährige gegen seine Ex.

Das Paar machte seine Liebe Ende 2020 öffentlich, trennte sich aber kurz darauf wieder.
Das Paar machte seine Liebe Ende 2020 öffentlich, trennte sich aber kurz darauf wieder.  © Montage: IMAGO / BOBO, Screenshot/Instagram/dannibuechner

Auslöser waren die Gerüchte um eine mögliche Liaison zwischen Danni und Oliver Pocher (48). Die Mallorca-Auswanderin dementierte diese allerdings.

Für Ennesto offenbar kein Grund, den Mund zu halten. Er stichelte in seiner Instagram-Story: "Eigentlich interessiere ich mich null dafür, aber gerade habe ich etwas gelesen, was ich tatsächlich super finden würde. Ein Mann, von dem alle Frauen weglaufen und eine Frau, von der alle Männer weglaufen. Perfect Match, ich würde mich extrem freuen."

Die Reaktion der Fünffach-Mutter ließ nicht lange auf sich warten. Sie postete ebenfalls auf Instagram: "Immer wieder spannend, wie viel Zeit manche haben, über mich zu reden."

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Und weiter: "Die Schulden bei mir sind trotzdem noch offen. Aber Prioritäten setzt wohl jeder anders."

Sie gab ihrem Ex auch noch einen Tipp mit: "Ein Gentleman redet nicht nur viel, er bezahlt auch seine Schulden. Vor solchen Männern renne ICH tatsächlich weg."

Ennesto Monté soll Privatinsolvenz angemeldet haben

Zuletzt gab es Gerüchte um Oliver Pocher (48) und Danni Büchner, die angeblich zusammen gesehen wurden. Die 48-Jährige dementierte.
Zuletzt gab es Gerüchte um Oliver Pocher (48) und Danni Büchner, die angeblich zusammen gesehen wurden. Die 48-Jährige dementierte.  © Montage: Screenshot/Instagram/dannibuechner, Henning Kaiser/dpa

Wie hoch die Schulden sind, sagte sie nicht. Gut möglich aber, dass diese aus einem Verfahren von Anfang des Jahres stammen. Die Witwe von Jens Büchner (†49) wehrte sich vor Gericht gegen Aussagen aus einem Livestream von Ennesto. Dort stellte der 51-Jährige unschöne Behauptungen gegen den im Jahr 2018 Verstorbenen auf.

Danni wehrte sich vor Gericht und bekam recht. Laut "Bild"-Zeitung wurde Ennesto dazu verdonnert, die Verfahrenskosten zu tragen, kam dieser Aufforderung allerdings nicht nach.

Die Anwälte der 48-Jährigen sollen eine Zwangsvollstreckung eingeleitet, ihr Ex unterdessen Privatinsolvenz angemeldet haben.

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Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen.

Titelfoto: Montage: IMAGO / BOBO, Screenshot/Instagram/dannibuechner

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