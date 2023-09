Danni Büchner wagt komplette Typveränderung - und wird angefeindet!

Mallorca - Danni Büchner (45) überrascht ihre Fans mit einem komplett neuen Look: Nach ihrem Abnehm-Erfolg hat sich die Malle-Auswanderin nun auch eine neue Frisur verpassen lassen - und dafür prompt einen Shitstorm kassiert.

Danni Büchner (45) trägt jetzt lange blonde Extensions (l.). © Montage: Screenshot/Instagram/dannibuechner

Da müssen ihre Fans wohl zweimal hinschauen: "Goodbye Deutschland"-Star Danni Büchner ist inzwischen nicht nur gertenschlank, sie trägt statt ihrer schulterlangen Haare nun lange blonde Locken - dank einer Haarverlängerung.

Gleich nach dem Friseurbesuch präsentierte die Fünffach-Mama ihrer Instagram-Community stolz ihre neue Mähne, musste, neben vielen Komplimenten für ihre verlängerte Haarpracht, aber auch fiese Kritik einstecken.

In ihrer Story teilte die 45-Jährige einige Kommentare ihrer Hater: "Die Farbe passt nicht", nörgelte etwa eine Userin an ihren Extensions herum und prophezeite: "Spätestens in einer Woche hat sie wieder einen Filzbelag."

Eine andere Nutzerin meckerte, Danni versuche, mit ihrem neuen Look wie eine 18-Jährige auszusehen, während wieder andere nicht nur ihre Frisur, sondern auch ihre Figur kritisierten und der TV-Bekanntheit unterstellten: "Das ist nicht deine Taille!"

Auffällig sei, dass ihre Hater alle der gleichen Altersgruppe angehörten, erzählte die Wahl-Mallorquinerin, nachdem sie einige von ihnen in ihrer Story enttarnt hatte: "Die, die mich angreifen, sind alles ältere Menschen. Und ich bete: Wenn ich alt bin, lass mich bitte nicht so sein. Ich finde das ganz grausam!"

Sie selbst lebe nach dem Motto: "Leben und leben lassen!"