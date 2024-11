Emotionaler Tag für Danni Büchner und ihre Familie: "Du fehlst in allem, was wir tun"

Danni Büchner (46) teilte anlässlich des sechsten Todestages ihres Mannes Jens Büchner (†49, M.) mehrere Familienfotos bei Instagram. © Instagram/dannibuechner

Anlässlich des Todestages ihres Liebsten hatte Danni am Sonntag einen neuen Instagram-Beitrag mit ihren mehr als 353.000 Fans geteilt, in dem sie dem Vater ihrer beiden jüngsten Kinder, den Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya (7), rührende Worte widmete.

Denn auch sechs Jahre nach dem plötzlichen Tod des TV-Stars, der damals an den Folgen von Lungenkrebs gestorben war, ist der Schmerz bei seiner Familie noch immer groß, wie Danni anhand ihres jüngsten Beitrags deutlich machte.

"Ich erinnere mich an jede einzelne Sekunde, jedes Wort, jede Berührung – jede Situation. Es ist, war und wird immer schmerzhaft bleiben. Aber irgendwie habe ich gelernt, damit umzugehen. Irgendwie", offenbarte die Mallorca-Auswanderin.

"Du fehlst in allem, was wir tun. Und doch bist du irgendwie immer bei uns", schrieb Danni, die vor allem in Söhnchen Diego eine starke Ähnlichkeit zu Jens erkennt, wie sie verriet. Der Siebenjährige sei "in seiner Art fast ein Spiegelbild" seines Vaters, während auch Töchterchen Jenna "mit ihrer Stärke und ihrem Lächeln so viel" von Jens in sich trage.